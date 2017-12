Adviezen van Lize: ‘Ik ben een stuk sneller van begrip dan mijn vriend’

Wat als je vriend je saai in bed vindt of je je borstvoedende vriendin niet trekt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft raad.

Lize!

Ik ben een stuk sneller van begrip dan mijn vriend. De laatste tijd stoort me dat. Verder hebben we het leuk, maar ja… Ik moet altijd even wachten voordat het balletje valt, zeg maar, en daar heb ik geen geduld meer voor. Wat nu?

Hoi

Naar je vriend kijk je vaak kritischer dan naar anderen. Zou je er bijvoorbeeld ook geen geduld voor hebben als een vriendin wat langzamer was? Waarschijnlijk niet. Misschien komt de irritatie voort uit een al bestaande onzekerheid of je vriend wel echt die ene voor je is. Of misschien ben je ontevreden over iets anders in je leven en projecteer je dat op je vent. Denk daar goed over na!

In elk geval kun je proberen om, elke keer wanneer je jezelf opvreet nadat het kwartje er vier kwartier over deed om te vallen, extra aandacht te geven aan wat je wél leuk vindt aan je man. Zoals zijn gevoel voor humor, zijn mooie ogen of wellicht hoe hij mensen altijd structureel kapot weet te maken met zijn sinterklaasgedichten. Hopelijk helpt het!

X, Lize

