Alain Clark: ‘We zijn een beetje uit elkaar gegroeid’

Hij wil méér in het moment leven, want dan is Alain Clark (40) het gelukkigst. Dus: méér rust, méér conversaties en méér tijd voor elkaar. Met zijn nieuwe album hoopt hij ook andere mensen bij elkaar te brengen.

Mensen moeten weer met elkaar gaan praten, is de missie van je nieuwe album…

‘Ja dat klopt, in deze tijd voeren we veel gesprekken boven een beeldscherm. Ik merk dat in mijn eigen leven ook heel erg: dan ben ik met vrienden en liggen toch die telefoons op tafel. Dan ben je eindelijk met alle mensen met wie je wilt zijn en ben je nóg met anderen bezig of niet helemaal in het moment. Ik vind het juist zo belangrijk om echte gesprekken te blijven voeren. Het liedje Sunday afternoon gaat over het wat rustiger aandoen, wat meer converseren en wat meer tijd voor elkaar maken. Dat is ook de vibe van de rest van het album.’

Probeer je daar zelf ook bewuster mee bezig te zijn?

‘Zeker, ik heb met vrienden afgesproken dat we onze telefoon in onze jaszak laten als we bij elkaar zijn. Dat hoeft ook weer niet militair, je kunt best af en toe iets checken. Maar er ontstaat gewoon een heel andere energie als je niet continu met die mobieltjes bezig bent. Het is ook een beetje een verslaving, die we niet toe durven te geven. Ken je nog dat gevoel van vroeger als je je verveelde? Dat hebben we nu nooit meer, omdat we altijd onze telefoon pakken. Terwijl er uit verveling heel goede ideeën en impulsen komen, die je niet krijgt als je altijd maar met je beeldscherm bezig bent. Ik denk dat we hierin een betere balans moeten vinden.’

Sluit je nieuwe initiatief Een conversatie met… daar ook op aan?

‘Ja, Een conversatie met… is een ontmoeting tussen een gast en het publiek dat alles mag vragen, zonder aanwezigheid van camera’s of social media. De eerste gast is Ali B (15 maart in het Concertgebouw, red.), maar we zijn heel veel verschillende mensen aan het polsen, uit de politiek, sport, muziek, het zakenleven. Het idee is dat de gasten even hun masker kunnen afzetten en echt eerlijk en open zijn. Het mooiste zou zijn als ze ook vertellen over hun angsten en onzekerheden, en de momenten dat ze zijn gevallen en weer zijn opgestaan, zodat het publiek geïnspireerd naar huis gaat.’

Je bent weer helemaal gesetteld in Nederland, maar woonde een tijdje in LA?

‘Klopt, ik heb drieënhalf jaar een plek in Los Angeles gehad. Ik verbleef steeds twee weken daar en vloog dan een week terug voor mijn zoon Nilo. Het was altijd mijn droom om daar te werken, en een aantal jaar terug heb ik bij een label in LA getekend. Ik dacht: ik ga een stukje van mijn oude droom inwilligen door een supermooie mansion in Malibu te huren, waar ik letterlijk met mijn voeten in de zee kon staan. Dat hield ik drie weken vol, toen was mijn geld op en was het back to reality. Het was een mooie, inspirerende periode daar in LA. Het klimaat is te gek en er gebeurt zo veel, zeker in de muziekwereld.’

Nog spannende verhalen over LA, mensen die je hebt ontmoet?

‘Ik heb wel een paar te gekke dingen meegemaakt. Als je eenmaal een beetje in de scene van LA zit, dan kan het gebeuren dat je gaat stappen met een groep vrienden en je ineens wodkaatjes staat te drinken met Busta Rhymes, iemand naar wiens muziek ik vroeger heel veel luisterde. Ik heb een keer de sleutel van het hek van Eddie van Halen gekregen, zodat ik in zijn studio op zijn classic gitaren mijn gare demo’s kon inspelen. En ik heb een paar keer mogen lunchen met Bill Withers, aan wie mijn platenbaas me had voorgesteld. Als je het dan toch hebt over ‘een conversatie met’ dan is dat voor mij zo ongeveer het hoogst haalbare. Die man heeft zo’n goudmijn aan anekdotes, verhalen en inspiratie.

Waarom ben je toch weer teruggekomen naar Nederland?

‘Ik miste aan de ene kant de gezelligheid van Nederland. In Amerika is alles heel zakelijk: als we afspreken, wil ik iets van jou en jij iets van mij. Dat is ergens heel prettig, want het is duidelijk. Maar ik miste ook het ongedwongen afspreken met vrienden. Hier in Amsterdam voelt het toch allemaal wat échter. En hoe avontuurlijk het op en neer reizen ook was – ik heb enorm genoten van die levensstijl – het was ook zwaar. Ik had chronisch een jetlag, en dat doet wel wat met je focus en creativiteit. Nu ik weer een tijdje terug ben, merk ik dat ik me veel beter kan focussen op het schrijven, voor mezelf en voor andere artiesten.’

Je had een vriendin in Amerika; is dat misgelopen door de afstand?

‘Ja, eigenlijk wel. Zij heeft een groot deel van haar leven in Miami gewoond, en ze miste die plek heel erg. Mijn business zat in LA en mijn zoon woont in Amsterdam. We verdeelden onze tijd over die drie plekken, en dat was een tijdje heel leuk, maar uiteindelijk creëerde het ook afstand, en daardoor zijn we een beetje uit elkaar gegroeid.’