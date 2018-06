Wat als je je achterneef iets te leuk vindt? Lize Korpershoek geeft advies

Wat als je wel gezonder wilt leven maar het niet doet of als je je achterneef wel héél leuk vindt? Socialmediasensatie Lize Korpershoek (32) geeft advies.

Hoi Lize, Ik heb laatst mijn achterneef leren kennen. Niets bijzonders zou je denken, maar het is toch een leuke man! Sinds onze ontmoeting appen we elke dag en dat gaat niet alleen over de nieuwe heup van oma Coby, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zou zo verliefd op hem kunnen worden, maar dat is toch hartstikke fout?

Lize: Hoi, Wat lastig zeg! Want los van dat het een leuke vent is, is het ook misschien extra spannend omdat het eigenlijk niet kan. Ik ben wellicht iets te vrij en denk: naja, je kunt elkaar toch gewoon leren kennen en verder kijken? Maar aan de andere kant denk ik ook: ja hallo, er zijn nog drie miljard andere mannen op de wereld, het is echt niet zo dat daar niet ook een leuke vent tussen zit! Stap één is in elk geval uitvinden wat hij ervan denkt. In jouw fantasie zijn jullie misschien de verwezenlijking van een hedendaagse Romeo & Julia, maar je weet niet wat hij denkt. It takes two to tango, zeg maar. Sterkte!

