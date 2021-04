Kom maar achterom: anale seks: waarom wel/niet?

De een gruwelt bij het idee alleen al, de ander ziet er juist sterretjes van. Feit is: anale seks lijkt steeds meer mainstream te worden. Hoe komt dat? En wat is er zo fijn aan?

Grace Jones zong het al in de nineties: ‘Pull up to my bumper baby, in your long black limousine. Pull up to

my bumper baby, and drive it in between’. En ook de conversatie over anale seks tussen Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda in Sex and the city is legendarisch:

Miranda: ‘If he goes up your butt, will he respect you more

or respect you less? That’s the issue.’

Samantha: ‘Front, back, who cares? A hole is a hole.’

Charlotte: ‘I’m not a hole!’

Anale seks. Voor sommigen is het een absolute no go, voor anderen, als we ze mogen geloven, de toegangspoort tot de hemel. En ook volgens de meeste pornofilms is anale seks een hit. Maar hoe zit het eigenlijk in de Nederlandse slaapkamers? Uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit onder ruim 4000 vrouwen blijkt 27% van de Nederlandse vrouwen weleens anale seks te hebben gehad. Zoals Marijke (32). Aanvakelijk moest ze er niet veel van hebben:

‘Mijn ex en ik hebben het meerdere keren geprobeerd. Maar ik blokkeerde, waardoor het pijn deed. Op den duur staakten we onze pogingen.’ Ze had anale seks al afgeschreven, totdat ze haar huidige minnaar ontmoette. ‘Hij had er veel ervaring mee en bouwde het langzaam op. Met het inbrengen van buttplugs van toenemende grootte werkte hij toe naar anale penetratie. Toen we het daadwerkelijk deden, was ik er daardoor helemaal klaar voor. Tot mijn verbazing vond ik het heerlijk! Zo moeizaam als het met mijn ex ging, zo ontspannen ging het nu. Ik was enorm opgewonden toen het eenmaal gebeurde, wat wel noodzakelijk is voor fijne anale seks.’

Trending topic

Hoewel het van alle tijden is – het bewijs hiervan is opgegraven: op Peruaans aardewerk van meer dan tweeduizend jaar oud staan afbeeldingen van een man en vrouw die anale seks bedrijven, en ook de oude Grieken en Romeinen deden er niet moeilijk over – is het de laatste jaren wel meer mainstream geworden. Je hoeft maar met een man het bed in te duiken om te merken dat anale seks trending topic is.

Florien (36): ‘Ik heb bij onenightstands geregeld meegemaakt dat een man van achteren wil. Ik schrik daar eerlijk gezegd een beetje van. Ik heb lang in vaste relaties gezeten; de laatste keer dat ik vrijgezel was, was toen ik twintig was. Anale seks was toen echt niet aan de orde tijdens een onenightstand, dat was iets voor stellen, niet voor casual seks.’

Vanwaar toch die groeiende fascinatie voor de rectale entree? Naar alle waarschijnlijkheid hebben we dit te danken aan de toegenomen invloed van porno. Niet alleen zijn pornofilms tegenwoordig met een paar klikken binnen handbereik, porno zelf is ook veranderd. In de jaren tachtig was er nauwelijks aandacht voor anale seks in pornofilms, tegenwoordig is het part of the package. Door de ‘normaliserende’ invloed van porno waait de anale-seks-hausse over naar onze slaapkamer. Maar dat het blijkbaar dus op het menu staat, betekent dit dan ook dat wij het desgewenst maar moeten serveren?

Seksuoloog Wil Berghuis is hier duidelijk in: anale seks is absoluut geen norm waaraan wij vrouwen maar moeten voldoen. ‘Vrouwen willen graag aardig gevonden worden, ook in bed. Ze zijn bang voor preutse tut te worden aangezien. Maar je bent geen tutje als je anale seks niet wilt proberen of er niet van houdt. Het merendeel van de vrouwen doet het nog altijd niet. En zelfs als iedereen het wel zou doen, dan betekent dat nog niet dat jij het ook zou moeten. Seks is heel persoonlijk. Het gaat erom wat jíj wilt. Veel vrouwen ervaren anale seks helemaal niet als prettig. Dat wil niet zeggen dat geen enkele vrouw er plezier aan beleeft, er zijn er die het fantastisch vinden. Maar doe het omdat je het zelf wilt, niet omdat je denkt dat het hoort.’

Rustig aan

Key voor een fijne eerste anale ervaring, is stapje voor stapje en met beleid. Tips van sexpert Tracey what’s-in-a-name Cox.

Laat je partner eens een vinger in zijn eigen achterste steken. Raar? Nee: het is de enige manier om hem te laten ondervinden hoe het voor jou voelt.

Bescherm jezelf. Ontlasting is een bron van bacteriën die je niet wilt verspreiden. Stop nooit iets in een vagina wat eerder in een anus is geweest zonder het eerst goed te wassen. En gebruik een condoom, want je loopt anders het risico op soa’s.

Neem de tijd. Laat je partner je anus masseren en een of twee vingers inbrengen – uiteraard met flink wat glijmiddel. Vervolgens kan hij voorzichtig zijn eikel inbrengen. Dan pas de rest, langzaam, stap voor stap, terwijl hij bij jou checkt hoe het voelt. Laat hem stoppen en wachten totdat hij jou rond zijn penis voelt ontspannen.

Zorg ervoor dat hij niet te hard stoot. De anus is geen vagina.

