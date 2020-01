Anna (42): ‘Ik heb elke dag een andere bedpartner’

Anna (42) is seksverslaafd. Inmiddels heeft ze met 159 mannen het bed gedeeld. ‘Bij mij werkt het zo: hoe meer seks ik heb, hoe meer ik wil.’

‘Ik hou van seks. Als het kon, zou ik het elke dag doen. Daarom plan ik zo veel mogelijk dates in. Het interesseert me niet als dat betekent dat ik elke dag een ander in mijn bed heb. De dates verlopen meestal op dezelfde manier: hij komt binnen, we drinken wat, kletsen over het weer. De eerste drie kwartier stel ik me afwachtend op, maar als hij me dan nog niet heeft gekust, neem ik het initiatief. Dan duurt

het me te lang.

Je zou kunnen zeggen dat ik continu geil ben, maar die geilheid kan ik wel sturen. Uitzetten, zelfs. Als het moet, zet ik de knop om. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig, maar zo werkt het echt. Ik moet wel, want mijn dochter woont om de week bij mij. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik geen seks heb als ze hier is. Ik wil het wel, natuurlijk wel, maar vind het niet kunnen. In de eerste plaats verdient zij op dat moment al

mijn energie en aandacht, maar wat ook meespeelt, is de angst dat ze ineens voor mijn neus staat als ik naakt op de bank lig met een of andere man. Het idee alleen al maakt me benauwd. Dat betekent overigens niet dat het makkelijk is om ‘uit’ te staan. Tegen het eind van zo’n week begint het te kriebelen. Noem het afkickverschijnselen, noem het ‘heel veel zin’. Het maakt me chagrijnig, onrustig. En eigenlijk duurt het dan nét te lang. Helemaal omdat ik mijn contacten via de chat natuurlijk wel een beetje warm hou voor de week erna. Soms kijk ik dan porno en speel ik met mezelf in bed.’

Vleeskeuring

‘De week dat ik alleen ben, ga ik los. Die week plan ik vol met dates, waar ik gelukkig de tijd voor heb. Hoewel ik altijd heb gewerkt, heb ik nu even geen baan. Ik heb al mijn leven lang last van depressies en dat leverde moeilijkheden op rondom liefdesrelaties. Soms heb ik het gevoel dat ik wat dat betreft in een vicieuze cirkel dans. Na mijn laatste serieuze relatie, nu tien maanden geleden, was de koek op. In overleg met het UWV heb ik daarom besloten dat het tijd is om eerst aan mezelf te werken, voordat ik me weer kan overgeven aan werk.

Om mijn kans op seks te spreiden, zit ik op drie datingsites tegelijk: Badoo, Tinder en Happn. Het begint uiteraard met een grote vleeskeuring, want hij moet er wel goed uitzien. Ik hou met name van fitboys. Lekker gespierd, een beetje atletisch mag wel. Dan via de chat een kennismakingsgesprekje, waarin ik meteen vertel dat ik pro seks op de eerste date ben. Als die seks vervolgens niks is, sorry, maar dan komt er ook geen tweede date.

Al die mannen die alleen maar aan zichzelf denken in bed: ik heb er genoeg van. Dus, dacht ik, dan kan ik maar beter meteen ontdekken of een man ook aandacht aan mij besteedt. Zien we daarna wel verder. Precies dat heb ik ook, lekker duidelijk, in mijn profiel gezet. Eerst wil ik een seksuele match, kijken we daarna of er nog meer in zit. Inderdaad, daar reageren mannen over het algemeen vrij positief op. Toch slaan sommigen ook weer door. Vragen ze me meteen mee naar een parenclub. Eh… zullen we elkaar dan eerst even iets beter leren kennen? Ik ben op zoek naar iemand die net zo gek op seks is als ik. Bij mij werkt het zo: hoe meer seks ik heb, hoe meer ik wil. In een relatie moet dat wel werken. Ik heb geen zin meer om drie, vier keer per week afgewezen te worden. Dat spelletje ken ik nu wel.’

Geen soft geneuzel

‘Het was altijd een fantasie van mij om het eens met een vrouw te doen. In mijn laatste relatie is die fantasie uitgekomen. We experimenteerden sowieso op seksueel gebied. Zo deden we aan swingen door een ander stel bij ons thuis uit te nodigen, of we gingen naar parenclubs. Op een gegeven moment deed de kans zich voor en heb ik mijn ervaring met een vrouw gehad. Hij wilde graag een trio – dat was dan weer zíjn fantasie. Helaas konden we steeds maar geen vrouw vinden die dat met ons wilde, dus is het er niet van gekomen. Vanaf dat moment ging onze relatie bergafwaarts.

Ik denk dat hij het me kwalijk nam dat mijn fantasie wel uit is gekomen en die van hem niet.Ik hou ook van ruig. Of in elk geval ben ik niet zo van het softe geneuzel. Een van de eerste dates na die relatie was een rustige man van halverwege de dertig. We waren aan het chatten toen ik een enge film zat te kijken. Hij bood aan om mee te komen kijken. Ach, dacht ik, waarom niet? Gezellig. Nou, die gozer heeft zitten trillen als een rietje op mijn bank. En later in bed bleef hij me maar over mijn hoofd aaien alsof ik een hondje was. Op een gegeven moment vroeg ik: zeg, zit er nog een vent in jou, of hoe zit het? Na een tijdje heb ik er maar een eind aan gebreid, want hetwerd helemaal niks. Stuurde hij twee dagen later een berichtje dat hij het zo gezellig vond. Of ik nog een keertje wilde afspreken. Nou, nee dank je.’