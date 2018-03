Antoinette: ‘We deden gekke dingen met ijsjes, rollenspellen en hebben een trio gehad met zijn beste vriend’

Antoinette (28) werkt als ecosystem director en heeft nu al 4 jaar een relatie. Ze heeft in totaal 22 bedpartners gehad en twee relaties waarvan 2 puberale en 2 serieuze. Antoinette noemt haar vagina: ‘Doosje voor vrienden, kutje in een geile context, ze is zacht, gevoelig en niet kinderachtig over seks.’

Tekst San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Volledig voldaan na een paar dagen vakantie. Eindelijk hadden mijn vriend en ik tijd voor onze eerste liefdesbehoeften: onthaast eten, drinken, seksen, veel lachen en elkaar alle aandacht geven.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Op mijn vijftiende had ik mijn eerste vriendje. We deden het in het zwembad, de auto, de sauna, het park. We deden gekke dingen met ijsjes, rollenspellen, gebruikten de webcam en hebben een trio gehad met zijn beste vriend. We gingen allebei vreemd en het ging aan, uit, aan, uit. Na dat trio was bij mij de ‘honger’ aangewakkerd. Ik was op zoek naar spanning en zag seks als een spel. Ik deed het met de beste vrienden van mijn vriend, met m’n leraar, zelfs met de vader van mijn oppaskinderen. Ook nadat het definitief uit was, genoot ik van die jacht: ik zette mijn zinnen op een man en deed er vervolgens alles aan om hem te krijgen. En dat lukte eigenlijk altijd. Na vier jaar spelen ontmoette ik mijn huidige liefde. We werkten samen achter de bar en werden vrienden. Hij wist alles van mijn ‘projecten’. Toen hij ineens vrijgezel was, besloot ik hem te veroveren. We gingen met elkaar naar bed, maar hij bleef afstand houden. Hij wilde er zelfs mee stoppen. Toen wist ik dat hij het was voor mij. Gelukkig kwam hij tot dezelfde conclusie. Hij wist dus precies hoe ik was op seks- en liefdesgebied en zag hoe ik daarin veranderde. Ik ben seks gaan zien als iets wat ik alleen met mijn vriend deel en nooit meer met iemand anders zou willen. We doen het de ene keer drie keer per week en dan weer drie weken niet, maar élke keer denken we: wauw, wat was dit heftig!’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Soms twee weken niet, soms vier keer per week. Zonder toys, zonder porno. Het is voor mij een middel om snel en zorgeloos in slaap te vallen. Stom dat het zo’n taboe is onder vrouwen, want het kan zo lekker zijn.’

Zorg je goed voor je vagina?

‘Ik scheer haar elke dag en draag altijd mooie lingeriesetjes. Een jaar geleden ben ik tien kilo afgevallen. Doordat ik me zekerder voel dan ooit, durf ik meer en heb ik vaker zin. Ik heb ook een piercing in mijn poes, die kreeg ik voor mijn achttiende verjaardag van mijn vriendje. Hij kwam langs om dat ‘even’ in een tussenuur te doen. Ik herinner me vooral dat ik de trillingen in de bus naar huis heerlijk vond, en het idee dat niemand wist dat ik er eentje had. Voor de seks heeft ie geen meerwaarde, maar ik vind ’m mooi – en mijn vriend ook.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Mijn borsten, als ik boven hem hang voel ik me net een koe met uiers. Toen ik vrijgezel was, had ik daar een trucje voor: mijn tieten masseren. Mannen vinden dat sexy en denken dat je ervan geniet.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik had altijd het verlangen om het een keer met een vrouw of met een man én een vrouw te doen, tegen betaling. Nu heb ik daar totaal geen behoefte meer aan. We ontdekken wat we lekker vinden en zoeken grenzen op zoals zacht haren trekken of mijn hand om zijn pik tijdens het pijpen. Wat mij betreft mag dat de komende vijftig jaar zo blijven.’

Ook geïnterviewd worden voor Poezenalbum? Mail een korte toelichting naar poezenalbum@viva.nl

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 12-2018. De editie ligt in de winkel t/m 27 maart. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.