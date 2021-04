Voor vele is het weer een groot feest wanneer april aanbreekt. Het aspergeseizoen begint dan. Als je echt goede asperges hebt, is de rest eigenlijk niet nodig. Het witte goud spreekt voor zichzelf. Daarom hebben we hier een lijstje voor je waar je de lekkerste asperges kunt halen. Dat wordt smullen!

Voor snelle dames

Het aspergeseizoen is weer aangebroken en dat weten ze bij restaurant Vinnies in Amsterdam ook. Het restaurant heeft een Asperge express waar jij de lekkerste maaltijden met verse Limburgse asperges kunt bestellen. Warm het thuis op en geniet van je lentemaaltje.

asperge-express.nl

Voor luxepoezen Bij hotel-restaurant Valuas in Venlo worden asperges op sterrenniveau voorgeschoteld. Haal een aspergebox of ga voor een arrangement en overnacht in het hotel. Je verblijft in een luxe suite aan de Maas en ’s avonds wordt er een heerlijk viergangenaspergediner voor je klaargezet, met bijpassend wijnarrangement. valuas-hr.nl Lees ook

What we like: 3x super leuke routes met een culinaire twist