Wat zegt de stand van de zon, maan, planeten en sterren over jóuw leven?

Astrologie wint in rap tempo aan populariteit. Hoe komt dat en wat brengt inzicht over de stand van de zon, maan, planeten en sterren de astro-fans?

Astrologie is booming. Maankalenders- en agenda’s zijn niet aan te slepen, astrologie-apps als Co-Star en The Patternworden door miljoenen mensen gedownload, het ene na het andere Instagram- en TikTok-account over astrologie popt op en maanrituelen en yoga-klassen bij volle maan zijn super populair. Vooral in rampjaar 2020 leken veel mensen hun heil te zoeken in astrologie.

Halverwege maart was coronavirus astrology wereldwijd een van de meest gebruikte zoektermen in Google Trends, de rest van het jaar bleef ‘astrologie’ als zoekterm populair. Ook online warenhuis bol.com merkte de astro-trend op: ze verkochten 60 procent meer boeken over astrologie ten opzichte van 2019. Zakelijk platform Business insider berekende dan ook dat er meer dan 1,8 miljard euro omgaat in de eeuwenoude sterrenwichelarij-industrie. Hoe is deze opleving van de interesse in astrologie te verklaren?

De schaamte voorbij

Astroloog en auteur van het onlangs verschenen Maanjournaal Josie Boog (27) geeft sinds een jaar geboortehoroscoop readings. ‘Ik ben al jaren geïnteresseerd in astrologie en bestudeerde de maan, de sterren en de invloed van hemellichamen op het dagelijks leven. Het was een hobby en ik wist niet dat ik er m’n werk van kon maken.

Ik had een modeblog en merkte dat als ik mijn interesse in astrologie en spiritualiteit met mijn volgers deelde er steeds positiever op werd gereageerd. Toen besloot ik de sprong te wagen. Ik maakte eerst geboortehoroscoop-illustraties. Omdat mensen me daarna om de betekenis ervan vroegen, ging ik ook readings geven – die gaf ik voorheen alleen aan bekenden. Die readings bleken

zo kloppend en ik kreeg er zulke positieve reacties op dat ik doorkreeg dat astrologie meer kon zijn dan een hobby.’ Josie maakt geboortehoroscopen voor alle leeftijden, maar het grootste deel van haar klanten zijn vrouwen tussen de twintig en dertig jaar:

‘Ik merk dat zij zich steeds minder schamen voor spiritualiteit. Ze zijn bezig met zelfontwikkeling, zijn nieuwsgierig en zoeken herkenning. Als je horoscopen in een tijdschrift leest, herken je jezelf er misschien helemaal niet of maar deels in. Een geboortehoroscoop – waarbij gewerkt wordt met de stand van de planeten op de exacte plaats en tijd van je geboorte – is veel uitgebreider en persoonlijker. Toen ik dat ontdekte, vielen er veel puzzelstukjes op hun plek. Ik vond antwoorden over mezelf. Dat merk ik ook bij de mensen voor wie ik een geboortehoroscoop maak. Het kan echt als een opluchting voelen als de dingen die je diep vanbinnen voelt, blijken te kloppen met je geboortehoroscoop.’

Zingeving en betekenis

Religiepsycholoog Annemarie Foppen ziet ook dat astrologie z’n suffe en ietwat lollige Astro TV-imago heeft afgeschud en dat en het een toegankelijke manier is om spiritualiteit in je leven te brengen. ‘In heel Europa zijn mensen minder bij geloofsgemeenschappen zoals kerken betrokken, maar mensen blijven zoeken naar zingeving en betekenis. Ik zou astrologie geen religie noemen, maar het heeft wel overeenkomsten, omdat je bij beide nadenkt over het doel van het leven en jouw rol daarin. Alleen is astrologie een luchtige manier – zonder verplichtingen als een kerkdienst bezoeken – die valt in het rijtje yoga en meditatie. Het past goed in deze individualistische tijd waarin mensen veel met zichzelf bezig zijn.’

Mensen gaan vaak op zoek naar betekenis en zingeving in onzekere tijden. ‘De coronacrisis heeft zeker bijgedragen aan de toegenomen interesse in astrologie. Mensen worden ziek, verliezen dierbaren en zijn onzeker over hun toekomst. Je ziet dat juist dan mensen op zoek gaan naar iets wat houvast kan geven in hun leven. Überhaupt is de wereld best wel groot geworden. Vroeger was je toekomst veel meer voor je uitgestippeld. Je hoorde bij een bepaalde groep en leefde hoe jouw ouders en voorouders voor je leefden. Nu zijn er veel meer mogelijkheden en je moet meer nadenken over waar je bij hoort en waar je jezelf plaatst in dit leven. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.’

Op de vraag waarom er meer vrouwen dan mannen in astrologie zijn geïnteresseerd, is geen eenduidig antwoord, aldus Foppen. ‘We zien het ook bij religies over de hele wereld: er zijn meer vrouwelijke gelovigen. Vrouwen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in hun psychische en fysieke gezondheid en denken meer na over zingeving. Die interesse en reflectie lijkt minder bij mannen.’ Dat reflecteren maakt ook dat astrologie niet meer is zoals we het kenden. Foppen: ‘De Tina-horoscoop die je vroeger las, waarin werd gezegd dat je deze week je hunkontmoet, is niet meer van deze tijd. Het gaat tegenwoordig minder om het voorspellen van wat er gaat gebeuren, maar meer op reflecteren op wat er gebeurt, relaties die je hebt en hoe je bepaalde zaken hebt aangepakt.’ En daarmee is astrologie een toegankelijke self-care tool om meer zelfinzicht te krijgen.

