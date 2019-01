Weer eens wat anders: Aubergine en sojabonen met szechuanpeper

De slowcooker is je beste vriend in de keuken. Ingrediënten erin, lekker uren laten pruttelen, een boekje lezen/Netlixen/wandelen/de liefde bedrijven, en klaar is je fantastische maaltijd.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Katy Holder | Foto’s: Murdoch Books

Voor 4 personen, voorbereiding: 10 minuten (+ 1 uur wachttijd), bereiding: 2¾ uur

1,25 kg aubergines, in de lengte in vieren gesneden en in plakjes van 3 cm dik • 2 tl szechuan peperkorrels • 1,5 el sesamolie • 4 geperste knoflooktenen • 2 tl fijngeraspte gemberwortel • 80 ml Chinese rijstwijn • 80 ml vegetarische oestersaus • 1 tl chilivlokken • 60 ml lichte sojasaus • 1,5 el moutazijn • 1 el rietsuiker • 1 el maïzena • 4 lenteuien, in dunne ringen gesneden, de witte en de lichtgekleurde delen gescheiden van de groene delen • 220 g gedopte ontdooide diepvries-edamame (jonge sojabonen)

Om erbij te serveren: geroosterde pinda’s • 1 rode Spaanse peper, in dunne diagonale ringetjes gesneden • fijngehakte koriander • gestoomde rijst

Bestrooi de aubergineplakjes met zout en laat ze 1 uur uitlekken in een vergiet. Spoel de plakjes af en dep ze droog met keukenpapier. Rooster de peperkorrels al schuddend en draaiend met de pan, zodat ze niet verbranden, 3 tot 4 minuten tot hun geur vrijkomt, stamp ze daarna grof. Bak de aubergine in gedeeltes. Verhit 2 tl sesamolie in een grote koekenpan of wok op middelhoog vuur en schroei een derde van de aubergineplakjes 2 minuten aan beide kanten. Schep ze in de slowcooker. Herhaal dit met de overgebleven sesamolie en aubergine. Meng in een kom de peper met de knoflook, gember, Chinese rijstwijn, oestersaus, chilivlokken, sojasaus, moutazijn, suiker, maÏzena en de witte en lichte delen van de lente-uien en 250 ml water. Klop het mengsel goed door en schep dit in de slowcooker. Kook de groenten 2 uur en 15 minuten op de hoge stand.

Roer daarna de edamame door de groenten in de slowcooker en kook ze 15 minuten mee. Bestrooi het gerecht met de groene lente-uiringetjes, de geroosterde pinda’s en koriander en serveer met gestoomde rijst.

Diepvries-edamame zijn verkrijgbaar bij de toko en bij sommige supermarkten.

In plaats van sojaboontjes kun je ook blokjes stevige tofu of sperziebonen gebruiken.

Nice and slow

Een slowcooker is een musthave voor elke keuken. Je zet hem ’s ochtends aan en ’s avonds kom je thuis in een huis gevuld met heerlijke geuren. En een heerlijke maaltijd die meteen kan worden gegeten. In het boek Slow cooked vega staan meer dan honderd vegetarische recepten. Slow Cooked Vega door Katy Holder (Good Cook € 23,50)

