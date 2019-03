¡Ay, caramba! 3x naar de Mexicaan

Geen inspiratie voor het avondeten? Spice it up bij deze originele Mexicaanse restaurantjes, letterlijk én figuurlijk. Taco’bout some good food.

1. Chiapas Taco Cartel

Bij Chiapas Taco Cartel in Amsterdam en Den Haag weten ze hoe je echte taco’s maakt. Op dinsdag is het Taco Tuesday en scoor je voor een tientje een paar taco’s en een drankje. Good to know: ook veganisten komen hier aan hun trekken.

taco-cartel.com

2. Alfredo’s

Op de Goudsingel in Rotterdam bevindt zich taqueria Alfredo’s. Je eet er voor weinig geld taco’s, torta’s en burrito’s in een geweldig interieur. Zoals ze bij Alfredo’s zelf zeggen:

‘Sit back and unwind with a Mexican spirit.’ Tip: Nachos kapsalon.

alfredostaqueria.nl

3. Lucy Lou

Taco’s én tequila: need we say more? Bij deze Mexicaanse topplek, schuin tegenover Tivoli Vredenburg, kun je kiezen uit vijftig soorten tequila en mescal. Lekker is ook dat je niet hoeft te reserveren. En op vrijdag en zaterdag is er een dj die funky Latijns-Amerikaanse beats draait.

lucylou.nl

