Barbara Sloesen: ‘Ik heb nooit een plan B gehad’

We kunnen de laatste tijd niet om Barbara Sloesen (30) heen. Zo is ze nu te zien in het tweede seizoen van Soof: de serie, waarvoor ze flink in de metamorfose ging. Maar de actrice wil altijd méér. ‘Voor een mooie rol zou ik zo mijn kop kaalscheren.’

Je timmert lekker aan de weg. Zat het acteren er al jong in?

‘Ja, ik trad altijd op bij mijn opa en oma, en op vakantie maakte ik vaak toneelstukjes, waaraan mijn broertje dan verplicht moest meedoen. Ook kan ik me herinneren dat ik een keer in een Chinees restaurant heb staan zingen. Ik had zelf een liedje gemaakt op de melodie van een Disney-nummer. Om eerlijk te zijn, heb ik nooit een plan B gehad. En dat ga ik ook nooit hebben. Ik word heel benauwd bij de gedachte dat ik niet kan acteren.’

De toneelschool in Maastricht was dus een logische stap…

‘Klopt, al heeft het drie jaar geduurd voordat ik werd aangenomen, want er doen zo’n vijf-, zeshonderd mensen auditie. Eerst vonden ze me te jong, daarna werd ik in de laatste ronde afgewezen. Het jaar erop had ik zoiets van: als ze me nu niet aannemen, zijn het een stelletje sukkels. Gelukkig werd ik het toen wél. Ik was 21 en had al een paar jaar op mezelf gewoond. Die ‘oh my god, ik kan bier drinken zonder dat mijn ouders er iets van zeggen’-fase was gelukkig al voorbij.’

Daarna ging het snel.

‘Ik was pas een jaar afgestudeerd toen ik een rol in Goede tijden kreeg. En een half jaar later mocht ik al twee bijrollen in films spelen: Rokjesdag en Mannenharten 2. In het begin was het wel moeilijk, hoor. Ik werkte toen ik net was afgestudeerd gewoon in een café, bij Tisfris tegenover de Amsterdamse toneelacademie. Als er mensen van de toneelschool binnenkwamen, wilde ik de hele tijd roepen: ‘Ik ben eigenlijk ook actrice!’ Ik dacht steeds: hoe krijg ik voet aan de grond in de acteerwereld? Hoe kan ik stimuleren dat dit sneller gebeurt?’

Wat heb je toen gedaan?

‘Ik ben tegenspel gaan geven bij audities. Zo kon ik de auditieruimte leren kennen en konden ze míj ook leren kennen bij het castingbureau. Ik gaf tegenspel voor een personage in Goede tijden en aan het einde van die dag zei de casting director: ‘Jij hebt het vast heel druk?’ En ik: ‘Hoezo druk? Ik werk in een café.’ Of ik geen auditie wilde doen voor die rol. Ja, waarom niet, dacht ik, dit is mijn kans om te spelen. Ik werd uiteindelijk gekozen als Anna Brandt.’

Je stopte vrij snel weer. Was dat de onrust in jou?

‘Spelen in Goede tijden is een enorm tijdrovende job en na tweeënhalf jaar stelde ik mezelf de vraag: oké, ga ik behouden waar ik het naar mijn zin heb en wat me zekerheid geeft? Of ga ik toch voor wat mijn hart me ingeeft? Ik had nog zo veel andere ambities. Moet je dan wachten tot het op je pad komt? In mijn geval gebeurde het toen ik de sprong in het diepe durfde te nemen. Tijdens mijn laatste draaidag voor Goede tijden had ik een auditie voor de serie Soof. Ik zei nog op mijn afscheidsborrel: ‘Jongens, als ik deze rol krijg, is dat de meest geniale overgang die ik me kan wensen.’ Vijf dagen later zat ik bij de eerste lezing voor Soof.’

Je ontpopte je tot comedy queen, is dat wat je het liefste doet?

‘Ik zou heel graag ook drama willen spelen. Een grote verandering ondergaan voor een rol lijkt me ook interessant. In Zwaar verliefd droeg ik een pak, maar ik zou weleens echt willen aankomen of afvallen voor een rol, met de juiste begeleiding natuurlijk. Helaas is daar in Nederland vaak de tijd en het budget niet voor. Voor een mooie rol zou ik ook zo mijn kop kaalscheren.’

Moet je als actrice altijd gezond eten en fanatiek sporten?

(Begint hard te lachen) ‘Nee, ik ben daar helemaal niet fanatiek in! Natuurlijk is het wel goed om wat te bewegen, het is fijn om een sterk lijf te hebben als ik hele dagen op de set sta. Maar ik ga niet elke gram wegen die ik eet. Ik geniet van het leven, ik hou van een biertje en van lekker eten. Als ik een drukke periode heb, kies ik ervoor om niet te drinken, want dan slaap ik gewoon relaxter. Maar bij mij is het soms ook gewoon feestweek en dan doe ik waar ik zin in heb.’

In hoeverre doe je mee aan de Instagram-perfectie die iedereen tegenwoordig laat zien?

‘Ik vind dat naar jonge meiden te veel wordt uitgestraald dat het leven alleen maar rozengeur en maneschijn is op een roze wolk met unicorns en regenbogen. Dat is gewoon niet zo, en ik doe daar dus ook niet aan mee. Ik plaatste een tijdje geleden een foto op Instagram toen ik was afgewezen voor een rol die ik heel graag wilde. Niet om zielig te doen, maar om te laten weten dat het soms ook tegenzit. Ik was verrast over hoeveel positieve reacties ik daarop kreeg. Dat soort dingen wil ik ook kunnen delen, al ben ik niet diegene die continu op de barricaden gaat staan van: kijk mij eens laten zien hoe écht de wereld is. Iedereen vindt het leuk om óók een mooie foto van zichzelf te plaatsen.’

Emma Stone vertelde dat ze op haar 21e botox kreeg aangeboden. Snap je dat jonge actrices de druk voelen om van alles aan zichzelf te laten doen?

‘Ik snap de onzekerheid. Als acteur word je constant met je eigen gezicht geconfronteerd. Er ligt een vergrootglas op je neus, wenkbrauwen, kin, die ene pukkel, whatever. Maar ik hoop toch nog steeds te blijven uitstralen dat je het verst komt door puur jezelf te zijn. Ik vind het zo zonde, we streven allemaal naar individualisme, maar gaan wel allemaal op elkaar lijken. Iedereen moet zelf weten wat ie doet, maar ik vind het heftig dat zo veel jonge meiden al botox of fillers laten doen.’

Wat doe je graag als je niet aan het werk bent?

‘Ik kijk heel veel films met mijn vriend Max. We hebben allebei een Cineville-pas en gaan zo vaak als we kunnen naar de bioscoop. Verder proberen we elke zomer een maand op pad te gaan met de tent. Afgelopen jaar zijn we door Noorwegen gaan wandelen met een rugzak. Aan het einde van de dag zat ik daar dan met een pannetje soep of pasta te genieten van de natuur om me heen, dat vond ik het mooiste wat er is. Je zult mij niet snel in een resort aantreffen.’