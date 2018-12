Bel en win: alles wat je wilt winnen binnen handbereik

Van een weekend weg met champagne-ontbijt tot chique crème en van een smartphone tot een luxe shopper. Alles wat je wilt winnen, ligt binnen handbereik. Kwestie van even bellen.

De feestdagen staan voor de deur. En daarom zijn de Livera-collecties nog sprankelender dan gewoonlijk en is er prachtig kant gebruikt voor de lingerie- en nachtmodecollecties. Waardoor je er tijdens de feestdagen dag en nacht spannend en feestelijk uitziet.

Deze Micmacbags is de ultieme shopper: hij ziet er niet alleen goed uit, de tas is ook enorm praktisch vanwege het grote hoofdvak mét steekvak en rits. Genoeg ruimte voor een dag shoppen – en eigenlijk gewoon voor altijd.

Boutiquehotel Vesper ligt in de mooiste en meest exclusieve omgeving van Noordwijk. De 27 kamers zijn stuk voor stuk voorzien van designmeubilair, handgemaakte bedden en luxe badkamers. Het arrangement is inclusief een welkomstdrankje naar keuze, een romantische overnachting in een Deluxe Balcony Room, een champagne-ontbijt, driegangendiner inclusief wijnarrangement en toegang tot Azzurro Wellness.

Het dunne Prisma Note horloge met de strakke leren band en het minimalistische uurwerk is tijdloos, minimalistisch en al jaren

populair. Een horloge dat je bij elke gelegenheid kunt dragen en net zo geschikt is voor mannen als voor vrouwen. Het horloge is verkrijgbaar in wel twaalf verschillende uitvoeringen. Zoals bijvoorbeeld een horlogekast in goud, zilver of rosé, gecombineerd met een zwarte of wat opvallender rode band.

De nieuwe Nokia 7.1 heeft een geweldig goeie dubbele camera waarmee je de mooiste foto’s kunt nemen van je kerstdiner, kerstboom of sneeuwpret, zelfs als het licht minder goed is. De PureDisplay-schermtechnologie tilt Netflix-films en games naar een hoger visueel niveau, zelfs op weg naar je volgende kerstfeestje. Dankzij de USB-C snellaadpoort is de batterij bovendien in no time weer opgeladen. Deze smartphone is voorzien van Android 9.

DÉCAAR Oxygen Gel geeft energie aan de huid en zorgt voor intensieve hydratatie, met een gezonde en stralende huid als resultaat. De gel beschermt en helpt de huid bij het tegengaan van vrije radicalen en tekenen van huidveroudering worden effectief verminderd. De Oxygen Gel ruikt heerlijk, voelt fantastisch zacht aan op de huid en wordt snel opgenomen. Voor een langdurige hydratatie breng je na de Oxygen Gel de Oxygen Cream 24h Cream aan, waarna de huid zacht aanvoelt, straalt én er gezond uitziet. De crème verbetert en herstelt de vochtbalans, zorgt voor intensieve cellulaire revitalisatie en is te gebruiken als dag- en nachtcrème.

Bel om kans te maken naar 0909-5010556 (€ 0,45 per gesprek, excl gebr. kosten) en toets de code in die bij de prijs van jouw keuze staat. Je hoort meteen of je hebt gewonnen en mag zo vaak bellen als je wilt. Meedoen kan tot en met 31 december 2018. Als je hebt gewonnen, ontvang je na afloop van de actie automatisch bericht van ons.

Dit verhaal is afkomstig uit VIVA 49-2018. Deze editie ligt t/m 11 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

