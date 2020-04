Abbey Hoes: ‘Alle liedjes zijn een persoonlijke ervaring’

Deze week belden we even met Abbey Hoes, want de actrice maakt haar muziekdebuut met het album While I’m here.

Je gaat debuteren als muzikant. Spannend?

‘Onwijs! Ik zing al vanaf mijn veertiende, maar heb mezelf nooit zangeres genoemd. Ik wil ook geen carrièreswitch, maar ik kreeg de kans om dit te proberen. Met een goede muzikant heb ik de handen ineen geslagen en uiteindelijk veertien nummers geschreven. Het eerste nummer, mijn debuutsingle While I’m here, schreef ik op de dag dat mijn oom overleed.’

Wat horen we in dat liedje?

‘Ik hou ervan te schrijven over hoe mooi het leven is, maar ook over hoe wrang het kan zijn. While I’m here is een ode aan het leven en ik draag het op aan mijn overleden oom. Het draagt uit dat we het leven moeten vieren zolang het er is. Juist in deze periode met de crisis is dit ook wel nodig. We moeten niet vergeten dat het leven ondanks alle ellende ook mooi kan zijn. De andere nummers op mijn album zijn anders; meer country en klinken misschien wat vrolijker, maar met een serieus verhaal erachter.’

Waar gaan je liedjes over?

‘Alle liedjes zijn een persoonlijke ervaring. Best gek om dat aan heel Nederland te laten horen, maar het voelt bevrijdend. Een paar liedjes gaan over familie; ik heb een nummer gemaakt voor mijn moeder en voor mijn oma. Maar er zijn ook genoeg liedjes die gaan over mijn exen. Maar allemaal met een knipoog. Het zijn hopelijke chille songs om naar te luisteren en ik hoop dat mensen er vrolijk van worden.’

Wat zijn je toekomstplannen?

‘Ik was bezig met de opnames van Zwaar verliefd 2, maar midden in de opnameperiode moesten we daarmee stoppen. Alles is stilgelegd. Er verschijnen leuke films waarin ik speel, maar acteren doe ik op dit moment niet. Ik zit veel thuis, ben alleen maar aan het poetsen. Het is nog nooit zo schoon geweest. Hopelijk is deze gekke tijd snel voorbij en vinden we troost in muziek.’

