De beste tips in Gent volgens een local

Journalist Melissa Janssens (28) is verliefd op Gent, de stad waar ze sinds haar studententijd woont. In VIVA deelt ze de beste plekken.

Wanneer ben je in Gent gaan wonen?

‘Toen ik journalistiek ging studeren, werd ik verliefd op het gevoel dat de stad je geeft: dat iedereen hier gewoon lekker zichzelf mag zijn. Ik woon er nu elf jaar, maar ontdek nog altijd nieuwe winkels, barretjes en restaurants. Hoewel het best druk kan zijn, behoudt Gent dat knusse dorpsgevoel. Het is ook niet heel groot. Iedereen doet alles met de fiets en je kunt in no-time van A naar B. En ook niet onbelangrijk: de mensen zijn hier lief en open-minded.’

In welke wijk woon je?

‘De Nederkouter, in hartje centrum. Zodra ik een stap buiten de deur zet, zijn er restaurants en cafés, winkels, maar ook de Vlaamse opera en andere architectonische parels. Dat de rivier de Leie door de wijk stroomt, maakt het idyllische plaatje compleet.’

Wat is typisch Gents?

‘Gentenaren zijn genieters. Zodra de zon schijnt, stromen de terrassen vol. Iedereen verzamelt zich dan aan de Graslei, een historische straat in het centrum. Elk inhammetje aan het water wordt benut om van de zon te kunnen genieten.’

Wat is de place to be?

‘’s Avonds ongetwijfeld de buurt van de Vlasmarkt, waar de leukste kroegen hun deuren openen voor het hipste volk van Gent en omstreken. Muziekcafé Charlatan en venTura café mag je daar zeker niet missen.’

En wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Als ik tijd heb, bezoek ik graag een museum. ’s Avonds spreek ik af met vrienden met wie ik dan het liefst wat ga drinken in mijn eigen buurt. Daar zitten fijne kroegen zoals Kapitein Cravate, Bar Belien en de populaire wijnbar Ona. Op zondagochtend haal ik verse croissants bij de plaatselijke bakker en koop ik een boeket roze anjers op de bloemenmarkt aan de Kouter. De combinatie van die twee vormt voor mij de geur van mijn ideale weekend.’

Kijken & kopen

Mieke ‘Milieu- en modebewust: bij Mieke vind je leuke, duurzame kleding, schoenen en accessoires. Mieke opent eind oktober in een nieuw pand in de Burgstraat.’ Mieke.tv

Buitenleven

De Abdijtuin ‘In de tuin achter de Sint-Pietersabdij vertoef je tussen de lavendel, fruitbomen en wijnranken. Als je deze verstopte plek eenmaal hebt ontdekt, ben je er niet meer weg te slaan.’

Etenswaardig

Eat Love Pizza ‘Hier eet je ambachtelijke, flinterdunne pizza’s, samengesteld met de beste lokale ingrediënten. Als je niet kunt kiezen, combineer je gewoon het beste van twee werelden op een halfhalfpizza. Zin in een toetje? Ga voor het hartwafeltjesdessert.’

Join the club

venTura ‘Legendarische avonden beginnen in de venTura. Van Dancing queen tot de laatste nieuwe hipsterplaat: in deze kroeg draaien ze het na elf uur allemaal. De mensen zijn mooi, de bazen zijn lieverds en de sfeer is niet te evenaren. Overdag eet je er verse soep, broodjes en huisgemaakte taart.’

Van de straat

Jan Breydelstraat Een sprookjesachtige straat vol knusse winkels, zoals vintagezaak The Fallen Angels. Daar vind je mooie hebbedingen: van oude prentbriefkaarten en speelgoed tot blikken koek- trommels.’

