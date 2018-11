Dit zijn de beste tips voor Marrakech volgens een local

Na zeven jaar latten is Leonie Smeenk (32) anderhalf jaar geleden voor de liefde naar Marrakech verhuisd. Ze werkt er als host in riads en ontdekt de stad vooral als fotograaf.

Waarom ben je zo gek op Marrakech?

‘Op nog geen drieënhalf uur vliegen van Amsterdam beland je in een compleet andere wereld. Je bent echt weg van huis, zonder dat je er lang voor hoeft te reizen. Dat de stad is opgedeeld in een medina (oud centrum) en een gueliz (modern centrum) maakt dat er veel diversiteit is. Daarnaast is Marrakech de ideale uitvalsbasis voor prachtige trips naar de bergen, woestijn of kust. Dat in combinatie met een aangenaam en zonnig klimaat maakt het een topbestemming.’

Wat is typisch Marrakech?

‘Het is een stad van contrasten. Oud en nieuw, modern en traditioneel, maar ook rijk en luxueus versus arm. Toch lijken deze verschillen zonder probleem samen te gaan. Verder vind ik de humor van de ‘Marrakechis’ uniek. Daar kan ik erg van genieten. En natuurlijk van de roze-rode muren die een prachtig contrast vormen met de blauwe lucht en vele palmbomen.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Het fijne aan mijn leven hier is dat ik niet van weekend tot weekend leef. In veel gevallen heb ik zelfs geen idee welke dag van de week het is. Wanneer ik niet aan het werk ben in de riads of als fotograaf, ga ik het liefst naar de hamam of spreek ik af met een vriendin om te lunchen. Als het even kan, gaan mijn man en ik een paar dagen naar Essaouira, een dorpje aan de kust.’

Leonies beste tips:

Ontbijten bij Le Pain Quotidien ‘Er zijn meerdere locaties van deze bekende bakkerij en patisserie, maar die in Gueliz leent zich perfect om te ontbijten. Je kunt een van de vele lekkernijen uit de patisserie nemen of een kant-en-klaar ontbijt van de menukaart proberen. Met keuze uit zowel een Marokkaans als Europees ontbijt.’ lepainquotidien.ma

Een kijkje nemen in museum Yves Saint Laurent ‘Nog maar een jaar open, maar nu al kun je zeggen dat dit een boegbeeld voor de stad is. De prachtige tentoonstelling en imponerende architectuur maken deze plek een waar eerbetoon aan de ontwerper voor wie Marrakech zo bijzonder was. Tip: mocht je ook de aangrenzende Jardin Marjorelle willen bezoeken, koop dan een combinatieticket bij het museum en omzeil de vaak lange wachtrij bij de bekende tuin.’ museeyslmarrakech.com

Hapje eten bij Nomad ‘Waarschijnlijk is dit het meest gefotografeerde restaurant van Marrakech. Terecht, want alles klopt hier. Marokkaanse gerechten in een modern jasje, een prachtig interieur, vriendelijk personeel en misschien wel het terras met de mooiste zonsondergang van de stad. Voor de zekerheid wel even van tevoren reserveren.’ nomadmarrakech.com

Ontspannen bij Mythic Oriental Spa ‘Een bezoek aan de hamam is voor veel Marokkanen een wekelijks ritueel. Daarom zijn er ook zo veel; van eenvoudig tot luxe spa’s. Zelf kom ik al jaren bij Zineb en haar team van Mythic Oriental Spa. The Mythic Classic treatment is mijn favoriet, dat is een hamambehandeling gevolgd door een massage met een argan-lotion of een heerlijk geurende olie naar keuze.’ mythicoriental-spa.com

Beeld: iStock