De beste tips in Melbourne volgens een local

De lekkerste koffie, véél foodporn en een gigantisch cultureel aanbod. Floor van der Vliet (27) woont met veel plezier in Melbourne.

Waarom is Melbourne zo leuk?

‘Omdat de mensen er heel open-minded, progressief en actief zijn. Als jij je het prettigst voelt in een catsuit met uitgeknipte rondjes en met lang okselhaar, prima. Tegelijkertijd lopen veel zaken in Australië achter, zoals het legaliseren van het homohuwelijk. In november was er een marriage equality-referendum en in die tijd voelde Melbourne heel verenigd en strijdlustig. Die strijdlust wordt vaak geuit in muziek, kunst en literatuur.’

Welke wijk is jouw favoriet?

‘De wijken Fitzroy en Collingwood. Ik weet nog dat ik in hartje Melbourne aankwam en dacht: huh, is dit nou het hippe Melbourne waar iedereen het over heeft? Maar toen ik Fitzroy en Collingwood zag, snapte ik het. In deze levendige wijken vind je heel veel bars en cafés. Super gezellig!’

Wat is de place to be?

‘Fitzroy is een cultureel walhalla. Het heeft een energieke sfeer, er is veel culturele diversiteit en je kunt er oneindig lekker eten en drinken: van clean eating en veganistisch tot aan de ordinaire Australische BBQ met veel vlees. Sowieso eet iedereen in Melbourne graag buiten de deur, want dat is goedkoper dan zelf een maaltijd in elkaar draaien.’

Floors beste tips:

Cocktails drinken in The Everleigh ‘De alcohol mag dan niet goedkoop zijn in Australië, het drinktempo ligt toch lekker hoog. Als je je te goed wilt doen aan de lekkerste en meest unieke cocktails, ga dan naar deze bar op Gertrude Street. De bartenders weten precies wat je wilt, zelfs nog voordat je zelf een keuze hebt kunnen maken. Een op cederhout gerookte gin-tonic? Espresso Martini? Coming right up.’

theeverleigh.com, 150-156 Gertrude St

Kunst kijken in de National Gallery of Victoria ‘Het krioelt van de kunstzinnige en creatieve plekken in Melbourne. Er zijn veel pop-upgaleries waardoor er vrijwel elke dag een mooie expositie te zien is. Dit is een van de grootste musea dat altijd open is en steevast een mooi aanbod heeft.’

ngv.vic.gov.au, 180 St Kilda Rd

Lunchen in Tootsie Roller ‘In Melbourne leven ze voor de lunch. Vooral als alles vegetarisch is en uit eigen moestuin komt. Dit is een fijne vega lunchplek, gespecialiseerd in Indiase gerechten. Ik heb oneindig veel lunchdates hier.’ tootsieroller.com, 214 St Georges Rd

