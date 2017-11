De places to be in Melbourne

De Nederlandse Rosalie van Leeuwen (25) woont sinds anderhalf jaar in Melbourne. Ze werkt als au pair en lerares op een kleuterschool, en kent er inmiddels alle places to be.

Waarom is Melbourne zo leuk?

‘De locals zijn supervriendelijk en zoals de Ozzies zelf zeggen: the vibe is awesome. In Sydney zie je iedereen in mantelpakjes door de straten rennen, hier zijn de mensen relaxed. Veel locals barbecueën graag in het park met een biertje. Naast torenhoge gebouwen heeft Melbourne een rauw en edgy randje. Koloniale gebouwen met afgebladderde verf, kunstzinnige boetiekjes en alternatieve pubs met live muziek. In mijn ogen de beste stad om in te wonen.’

Wat is typisch Melbourne?

‘De culturele diversiteit is enorm! Een derde van de bevolking komt oorspronkelijk niet uit Australië. Je vindt hier restaurants met keukens van over de hele wereld. Er is een Griekse wijk in Oakleigh, een Italiaans gebied rond Lygon Street en een enorme Chinatown. Wat je niet mag overslaan als je naar Melbourne gaat: koffie! Koffie wordt in deze stad uiterst serieus genomen en een simpel ‘bakkie pleur’ zul je er niet vinden. Ook typisch voor Melbourne: vier seizoenen in één dag. ’s Ochtends sta je nog met je winterjas aan, ’s middags lig je in bikini op het strand.’

Waar woon jij?

‘In Eltham, een buitenwijk in het noordoosten van Melbourne. Een rustige wijk met mooie natuur. De Yarra Valley wijnregio is minder dan een halfuur rijden hier vandaan, in Eltham vind je dan ook veel hippe wijnbarretjes.’

Wat is de place to be?

‘Fitzroy is de kunstzinnigste en alternatiefste buurt in de stad met levendige muurschilderingen, vintage kledingwinkels, tweedehands boekenwinkels en eindeloos veel restaurants en cafés.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Melbourne en omgeving ontdekken. Ik ga vooral graag de natuur in, bijvoorbeeld naar het Grampians National Park met indrukwekkende watervallen. Met een beetje geluk spot je er ook kangoeroes en koala’s. Daarnaast ga ik graag uit eten en dan zit je in Melbourne goed. Om live bands te zien ga ik vaak naar het Corner Hotel in Richmond.’

Zeker doen

City circle ‘De gratis City Circle Tram rijdt door het Central Business District (CBD) en brengt je langs alle bezienswaardigheden. En dan is er mijn favoriet: de Obike. Deze fietsen kun je tegen een kleine vergoeding gebruiken. Via de Obike app zie je welke fietsen dichtbij zijn, door de QR code op het stuur te scannen ontgrendel je het slot. Je mag de fiets overal terugzetten. Door het slot handmatig te sluiten beëindig je de rit. De kosten worden automatisch berekend.’

Shoppen

Richmond ‘Hier kun je supervoordelig winkelen. Ook zit de wijk vol leuke eet- en drinktentjes en populaire rugby- en paardenrace-sportcafés.’

Bon appétit

Ponyfish Island ‘Dit eetcafé drijft op het water onder de drukke Southbank Pedestrian Bridge midden in de stad. Je hebt vanaf hier het mooiste uitzicht op de skyline. De huisgemaakte biertjes en cider zijn top.’

Niet te missen!

Australian rules football ‘Door de Ozzies ook wel Aussie rules footy genoemd. Het wordt gespeeld door twee teams van 18 spelers op een cricketveld. Als het nationale team speelt is het altijd één groot feest.’

Productie en tekst Fleur van Bentum | Fotografie Floris Mooij