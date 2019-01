Lamiek Boverhof (37) woont sinds vier jaar in Athene, waar ze fulltime werkt als leerkracht op een Brits-internationale school. Ze is dol op de vele verborgen plekjes in de Griekse stad.

Wat was je eerste indruk van Athene?

‘In het begin vond ik het geen mooie stad en zag ik alleen de lelijke architectuur en de graffiti. Maar alle verborgen plekjes maken Athene bijzonder. Dat kan bijvoorbeeld een lief klein barretje in the middle of nowhere zijn of een verborgen tuin waarin je heerlijk kunt lunchen.’

Wat is typisch aan de Grieken?

‘Ze vieren alles met eten. Elke traditie en feestelijke gelegenheid wordt gevierd met mezedes (kleine hapjes) of een uitgebreide maaltijd. Als je bij iemand op bezoek komt, neem je altijd wat mee: of het nou zelf-gemaakt is, of een taartje van de bakker – die hier vaak 24 uur per dag open is. Met lege handen aankomen is echt not done, dus neem ik tegenwoordig mijn zelfgemaakte Hollandse gehaktballetjes mee naar vrienden.’

Wanneer ben je in Athene gaan wonen?

‘In 2007 heb ik mijn man Stamatis leren kennen in Parijs. Na een latrelatie van

vijf jaar zijn we eerst in Londen gaan samenwonen om anderhalf jaar later naar Athene te vertrekken. Stamatis is al vanaf het begin van onze relatie heel duidelijk geweest over het feit dat zijn toekomst in Athene lag, daar heb ik me dan ook op ingesteld. Het is dus nooit een vraag geweest óf we daarnaartoe zouden verhuizen, maar meer wanneer.’

Lamiek’s beste tips:

Genieten bij Tatoi. ‘Dit was het zomerverblijf van de voormalige Griekse koninklijke familie. Het is compleet verlaten en vervallen, maar dat heeft ook wel weer z’n charme. Ik kom hier graag in de herfst of winter om een lange wandeling door het bos en de velden met koeien te maken. Dat vind ik als Hollander nog steeds heerlijk.’ Acharnes 136

Shoppen bij Ermou. ‘De grote winkelstraat in het centrum van Athene. Hier vind je vooral bekende winkelketens als H&M, Marks & Spencer, Bershka, Zara en Benetton. Zodra je de zijstraatjes in loopt, kom je ook veel leuke, kleine winkeltjes tegen.’

Chillen bij Balux Cafe The House Project. ‘Als je houdt van een knus huiskamergevoel, ga dan naar deze tent in de wijk Glyfada. In de zomer is het een heerlijke strandbar, maar in de winter is het vooral lekker huiselijk.’

