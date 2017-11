De places to be in Reykjavik

Svanborg María Guðmundsdóttir (25) werkt als stewardess bij Icelandair. Ze is geboren in Kopenhagen, maar woont vanaf haar tiende in Reykjavik. In VIVA deelt zij de beste plekken.

Wat is er zo fijn aan Reykjavik?

‘Ik hou om veel redenen van deze stad, maar toch wel het meest vanwege het feit dat de mooiste natuur van de wereld op een steenworp afstand te vinden is. Op twintig minuten rijden vind je Esja, mijn favoriete berg om te hiken. Ik vind het ook fijn dat het een kleine stad is. Dat maakt het makkelijk om ergens spontaan naartoe te gaan, waardoor mijn vrienden en ik elkaar bijna elke avond ontmoeten.’

Wat is typisch Reykjavik?

‘De laagbouw en de gekleurde huizen. Maar ook de vriendelijke mensen, de ontspannen atmosfeer en het feit dat iedereen buiten in de zon zit als de kans daar is. In de winter rijden we vaak richting de bergen, om te skiën of naar een van de buitenzwembaden te gaan. Het zijn warmwaterbronnen, dus het hele jaar door heerlijk om in te zwemmen.’

Waar woon je zelf?

‘Ik woon in de stad, vlak bij zee. Het is overal dichtbij: het stadscentrum, winkels, leuke eet- en koffietentjes en de universiteit van IJsland.’

Wat zijn de places to be?

‘Laugavegurinn en Ingólfstorg. Laugavegurinn is de hoofdstraat van Reykjavik. Daar vind je lokale winkels, mooie koffiehuizen en echt goede restaurants. Als je geluk hebt, pak je er ook nog een concert mee van IJslandse musici of een stand-upcomedyshow. Ingólfstorg is een groot plein vlak bij Laugavegurinn. Daar komen de locals samen om op televisie de nationale voetbalploeg te zien spelen en rond Kerstmis is er een ijsbaan, waar je de beste hotdog ter wereld kunt krijgen. Míjn favoriete spot is Nauthólsvík, het kleine strand van Reykjavik. Ik vind het heerlijk om in de oceaan te zwemmen, in de zomer en winter. Nadat je uit het koude water bent gekomen, is er een bubbelbad als beloning.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Als ik vrij ben, ben ik op de manege te vinden, in de paardenstallen. Ik voed en verzorg mijn paarden en ga eropuit voor een rit. Ook fietsen is voor mij hét recept voor een goed weekend. ’s Avonds ga ik graag naar een restaurant om met vrienden gezellig te eten en bij te kletsen.’

