Sarah Mendes (29) werkt als freelance marketingspecialist in Amsterdam. Zodra het ook maar éven kan, verruilt ze het gestructureerde en nuchtere Nederlandse leven voor de swingende go with the flow-mentaliteit in haar geboortestad Rio de Janeiro.

Waarom is Rio zo’n geweldige stad?

‘Nergens anders zul je dezelfde sfeer aantreffen. Het is een mix van eindeloos veel natuurschoon, gigantische stadse chaos en vriendelijke mensen bij wie het glas altijd halfvol is. Een korte autorit neemt je mee langs witte zandstranden en het weelderige groene regenwoud, en op dezelfde manier scheiden slechts enkele voetstappen de hippe, chique wijken van de kansarme favela’s met hun kleurrijke straatkunst. Rio kent een ongelooflijke energie en heeft ook veel muzikaliteit – en dat is overal te horen. Er is altijd wel iets leuks te doen en omdat de Cariocas (de locals) supersociaal zijn, worden toeristen met open armen ontvangen. Soms worden ze zelfs uitgenodigd om deel te nemen aan lokale rituelen zoals een beachvolleybalwedstrijd, surfsessie, barbecue of gewoon om een ​​biertje of caipirinha te drinken.’

Wat is typisch Rio de Janeiro?

‘Chillen op het strand met vrienden, het drinken van ijskoude Matte Leão (thee) en het eten van Biscoito Globo, een typisch Braziliaanse lekkernij die je kunt kopen bij een van de schreeuwende leveranciers die voorbijlopen. Maar ook de hele dag en echt overal op slippers lopen, kijken naar voetbalwedstrijden in het Maracanã-stadion (vooral als Flamengo tegen Fluminense speelt, de twee grootste teams) en plannen maken zonder vast te houden aan een exacte tijd: ‘Ik zie je daar later vanavond.’ Soms nogal verwarrend voor buitenlanders.’

Sarah’s beste tips:

Naar het strand in Mirante da Prainha ‘Prainha is een ‘verborgen’ strand dicht bij Recreio en driedubbeldwars waard om te bezoeken. Een perfecte plek om gegrilde vis gerold in bananenbladeren en andere Braziliaanse snacks te eten. Dat in combinatie met koude caipirinhas en uitzicht op dit rustige strand. Kom wel vroeg in de ochtend om het drukke verkeer te vermijden, zodat je de hele dag op het strand kunt relaxen.’

Eten in Café 18 Do Forte ‘Direct aan het fort van Copacabana ligt deze plek waar je heerlijk kunt ontbijten met gebak, tropisch fruit en natuurlijke sappen. Het uitzicht is wat je ziet op ansichtkaarten van Rio: onvergetelijk.’ Cafe18doforte.com.br

Instagrammable foto’s maken in Parque Lage ‘Een van mijn favoriete plekken. Verstopt in het bos staat een voormalig buitenhuis dat is omgetoverd tot kunstacademie en café, verbluffend mooi. Ook te zien in de bekende Beautiful-videoclip van Snoop Dogg en Pharrell Wiliams.’ eavparquelage.rj.gov.br

