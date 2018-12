Dit zijn de beste tips voor Sofia volgens een local

Alycke Niemeijer (25) woont al ruim elf jaar in de Bulgaarse hoofdstad Sofia waar ze werkt als Senior Assistant Finance. Ze is gek op de stad en weet precies waar je moet zijn.

Wat maakt Sofia zo tof?

‘Sofia wordt ook wel het hart van de Balkan genoemd omdat het in het midden van het gebied ligt. Het is een charmante stad vol met tastbare geschiedenis, wat je terugziet in de gebouwen en Romeinse ruïnes en kerken. Er hangt een authentieke sfeer. Tegelijkertijd is het een moderne, sprankelende stad met een mix van diverse culturen en veel jongeren. Een stad die zich snel ontwikkelt waardoor je elke dag iets nieuws ontdekt. Vooral in de horeca, want Bulgaren houden enorm van uitgaan, koffiedrinken en een drankje doen.’

Waarom woon je er?

‘In 2007 ben ik samen met mijn familie naar Bulgarije verhuisd, vanwege de nieuwe baan van mijn vader. Oorspronkelijk zou het voor drie tot vier jaar te zijn, maar we wonen hier nog steeds. Ik ben hier afgestudeerd en heb daarna besloten om te blijven, want ik voel me hier echt thuis.’

Welke gewoonten waren even wennen?

‘Bulgaren zijn levensgenieters; uit eten gaan of drie uur lang in een café uitgebreid kletsen en borrelen is geen uitzondering. Ga je uit eten, vertel dan duidelijk welk gerecht je wanneer wilt. In veel traditionele restaurants wordt namelijk geen rekening gehouden met de ‘juiste’ volgorde van de maaltijden, niemand die gek opkijkt wanneer je het dessert als eerste krijgt voorgeschoteld. De meeste Bulgaren bestellen dan ook eerst de salade, daarna pas het hoofdgerecht en vervolgens het dessert. Ook handig om te weten: in Bulgarije betekent met je hoofd knikken ‘nee’ en het hoofd schudden ‘ja’. En als je een ‘gewone’ koffie bestelt, krijg je automatisch een sterke espresso. Geef dus duidelijk aan hoe je je koffie drinkt.’

Wat doe je in het weekend?

‘Sofia heeft veel mooie parken waar ik vaak in het weekend ga wandelen. Na een drukke week vind ik het ook heerlijk om even aan het chaotische stadsleven te ontsnappen en te picknicken op de Vitosha-berg. In de zomer is dit een populair uitje, evenals relaxen bij het Pancharevo-meer. ’s Avonds eet ik vaak gezellig met vrienden in het centrum en doen we daarna nog een drankje.’

Alycke’s beste tips:

Ontbijten bij Fabrika Daga ‘Ik kan dit café heel erg aanbevelen voor koffie en ontbijt. Je kunt genieten van een typisch Bulgaars ontbijt met traditionele ‘oma-recepten’, zoals de zelfgemaakte banitza (een soort taart van filodeeg gevuld met Bulgaarse witte kaas en soms ook groenten) en toast geserveerd met witte kaas en zelfgemaakte jam van seizoensgebonden fruit.’ ul. Veslets 10 str.

Een drankje doen bij Sense Hotel Rooftop Bar ‘De naam spreekt voor zich: vanuit hun rooftopbar heb je een geweldig uitzicht op de Alexander Nevski-kathedraal en de Russische kerk. Zorg dus dat je een goed plekje weet te veroveren en geef je ogen goed de kost. Cocktail erbij et voilà!’ sensehotel.com

Shoppen bij Shano ‘Voor schoenenliefhebbers. Je vindt ze hier in allerlei soorten en maten. Zelf loop ik het meest op sneakers, want in Sofia heb je slecht geplaveide wegen en gaten in de stoep.’ Shano-bg.com

Hapje eten bij Urban Table ‘Een nieuwkomer in de stad, met een indrukwekkend en vernieuwend menu; er zijn volop glutenvrije en veganistische keuzes. Er zijn veel vegans en vegetariërs in Sofia, toch wordt er in de meeste restaurants nog niet veel aandacht aan besteed. Op menu’s staat wel altijd uitgebreid aangegeven wat er in een gerecht zit.’ Zaimov Park 1504

Beeld: iStock