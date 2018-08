Dit is waarom je op vakantie wil naar Beiroet

Beiroet dé partystad van het Midden-Oosten? Maaike Slotema (28) kan beamen dat ze niet vies zijn van een feestje in de Libanese hoofdstad. Maar er is nog zo veel méér te doen.

Waarom moeten we naar deze stad?

‘Wat zowel Beiroet als Libanon bijzonder maakt, zijn de enorme contrasten. In Libanon kun je bijvoorbeeld ’s morgens gaan skiën om in de middag op de prachtigste stranden te gaan zonnen en in zee te zwemmen. Want de bergen en het strand liggen op maar anderhalf uur rijden van elkaar. Maar ook de verschillen op het gebied van religie zijn enorm. Er zijn zeventien officieel erkende geloofsgemeenschappen, met als drie belangrijkste de moslims, de christenen en de druzen. Het ene moment loop je door een streng-islamitische wijk vol gesluierde vrouwen en moskeeën, het volgende moment ben je in een buurt met alleen maar barretjes en waar iedereen de meest sexy outfits draagt.’

Wat weten we nog niet over Beiroet?

‘Dat je er enorm goed kunt feesten! Je kunt er iedere dag van de week gaan stappen. In de weekenden zijn er feesten in de mooiste clubs, waarbij je uitkijkt over de zee of de stad. De locaties kunnen niet gek genoeg zijn. Bekende dj’s van over de hele wereld komen hier om te draaien. Wat ook niet veel mensen weten, is dat Libanon heel groen is. Hier geen dorre woestijn, maar bergen met wijngaarden, rivieren, meren, watervallen en natuurlijk de Middellandse Zee.’

Maaike’s beste tips:

Koffie drinken in Kalei Coffee Co. ‘Wanneer je Libanese hipsters wil spotten en een goede kop koffie wil drinken, dan is dit de place to be. Het café is al een plaatje op zich en er is een prachtige binnenplaats met mooie oude bomen. Ook kun je er interessante koffieworkshops volgen om de kneepjes van het vak te leren.’ Kaleicoffee.com

Borrelen in Sole insight ‘Dit artistieke café ligt op Vendome Stairs, een van de kleurrijkste en levendigste trappen ter wereld. De wijk Mar Mikhael is overigens hét uitgaansgebied van Beiroet, dus als je op kroegentocht wil, moet je hier sowieso zijn.’

Kunst kijken in Riba Café ‘Deze hotspot ligt in de armere islamitische wijk Ouzai. Een jaar geleden zijn kunstenaars bezig geweest de wijk op te knappen met muurschilderingen. Eet na het bewonderen van hun kunsten een lekker visje bij Riba.’

Slapen in Mir Amin Palace ‘Wil je een nachtje op stand slapen? Dit oude Ottomaanse paleis heeft een uitzicht waar je u tegen zegt. De perfecte plek om helemaal tot rust te komen en je in het verleden te wanen.’ Miraminpalace.com

Meer tips? Check VIVA 31. De editie ligt t/m 7 augustus in de winkel of kan je hieronder online bestellen.