De stad uit, oké: maar wáár vind je nog een betaalbaar huis?

Lockdowns met thuiswerkplicht zorgen ervoor dat steeds meer mensen de stad verruilen voor een buitengebied. Maar waar kun je nog naartoe nu de woningmarkt zo overspannen is?

Twaalf jaar geleden verhuisde ik van een etage in Amsterdam naar een eengezinswoning in Almere. Het was een huurwoning en we hadden op dat moment niet de ambitie om iets te kopen, maar als we dat wel hadden willen doen, hadden we gebruik kunnen maken van historisch lage prijzen in verband met de wereldwijde economische crisis die toen aan de gang was. Hoe anders is dat anno 2021. Hoewel velen de coronacrisis in de portemonnee voelen en sommige zwartkijkers ervan overtuigd zijn dat we opnieuw op de economische afgrond af denderen, is de woningmarkt het laatste jaar alleen maar meer ontploft. Net als de huizenprijzen.

Als je nu naar Almere zou willen, is dat bijna niet meer te doen. Áls je al iets vindt, moet je een grote zak met geld tevoorschijn toveren. En dat geldt niet alleen voor Almere. We zijn de stad massaal zat en willen ruimte. Uitzicht op weilanden. Reeën in de achtertuin. Een extra werkkamer. En als dat nieuwe paleis een flink aantal kilometers weg is van de stad of ons kantoor: boeien. We werken toch thuis. Zelfs woningen in de verste uithoeken van Nederland (denk: Noordoost-Groningen), die vroeger voor een appel en ei verkocht werden, als ze al verkocht werden (want vér weg), vliegen de spreekwoordelijke toonbank over.

Exodus uit de Randstad

De trek uit de stad is al langer aan de gang. Maar door het vele thuiswerken én een episch lage hypotheekrente, is er een ware exodus ontstaan uit de Randstad. Uit cijfers van het CBS blijkt dat tussen april en december 2020 bijna 37.000 mensen naar de regio verhuisden. Het gevolg? Je moet bijna smeken om een bezichtiging van een huis in een buitengebied, zelfs in woonplaatsen die vroeger niet altijd even sexy gevonden werden.

En ook dáár betaal je tegenwoordig de hoofdprijs, weet ook Nikki (36). Zij verhuisde eind 2019 met haar man en twee kinderen van Haarlem naar Dronten. ‘Mijn ouders waren daar al eerder naartoe verhuisd. Elke keer als we bij ze op bezoek gingen, keken we op Funda en zagen we hoeveel huis je daar voor je geld kon krijgen. Kón krijgen, want de prijzen stijgen ook hier razendsnel en het is lastig om er tussen te komen. Dat ervoeren wij ook.

Ik heb echt ruzie met makelaars moeten maken voordat we woningen mochten bezichtigen, omdat ze vonden dat wij als huiszoekenden nog niet aan de beurt waren. Eh… halló? Dit is Dronten, niet Amsterdam, dacht ik. Uiteindelijk gaf het lotingssystem voor scholen in Haarlem de doorslag. Onze zoon werd op een van de slechtere scholen van Haarlem ingeloot. En omdat Haarlem uit z’n voegen barst, is voor alles een wachtlijst: zwemles, voetbal… De overwaarde van ons oude huis konden we gebruiken voor een heel lage hypotheek. Een lockdown met twee kleine kinderen op 180 m2 is toch net iets fijner dan in de Randstad.’

Corona als versneller

In mijn eigen omgeving zie ik al langer mensen met schoolgaande kinderen naar rustigere gebieden vertrekken. Op Instagram word ik door bekenden om de oren geslagen met idyllische plaatjes en verhalen over loslopende herten, appeloogst en geiten als huisdier. Mensen bekijken zelfs hun geboortedorp, dat ze ooit niet snel genoeg konden verlaten om de wijde wereld in te trekken, met andere ogen.

Richard Lamb van Trendwatcher.com is niet verbaasd over de ontwikkelingen op de huizenmarkt. ‘In april vorig jaar, toen de eerste coronagolf op zijn hoogtepunt was, zeiden wij al: houd er rekening mee dat er een prijsstijging kan komen. Zoiets moet even een maand of anderhalf op gang komen en dan gaat het los,’ zegt hij. ‘En dat gebeurde ook. In sommige gevallen zullen mensen er al langer over hebben gedacht om uit de drukte te vertrekken omdat ze bijvoorbeeld met kinderen op een etage zaten, nooit een parkeerplaats konden vinden, of überhaupt geen auto konden hebben.

Corona is voor veel dingen een versneller geweest, ook wat dit betreft. Daarnaast hebben veel mensen – ondanks de soms nare economische gevolgen van de coronacrisis – door deze pandemie meer geld kunnen bijsparen voor een nieuw huis, onder andere doordat ze misschien niet met vakantie zijn geweest. Je kunt niet met zekerheid zeggen hoe het verder gaat lopen, maar qua huizenprijzen zie je vaak dat ze blijven stijgen tot de bedragen krankzinnig worden en dat het dan ineens stopt. En dat thuiswerken, dat zeker een factor is in het groter of landelijker willen wonen, gaat echt nog lang duren. Hoewel er niets gaat boven echte ontmoetingen met collega’s, zien managers ook wel nieuwe kansen in deze situatie. Veel werknemers werken thuis ook efficiënter, omdat ze op kantoor de hele dag worden afgeleid.’

Beeld: GettyImages