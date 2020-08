Bianca Blom (37): ‘Ik wilde iets doen waar ik voldoening uit kon halen’

Zakenwonder Bianca Blom (37) maakt duurzame pumps die er mooi uitzien, en ook nog lekker lopen. Geen wonder dat Eva Jinek, Dionne Stax en Marieke Elsinga fan zijn.

‘Heel bijzonder dat iemand de moeite neemt om mij te nomineren. Dit is zelfs de tweede keer dat ik in de lijst sta. De eerste keer werd ik genomineerd door een oud-collega van het advocatenkantoor waar ik als assistent werkte in de tijd dat ik mijn bedrijf Linja heb opgezet. Ze was mijn huisgenoot en maakte van dichtbij mee hoeveel tijd ik naast mijn parttime baan stak in het opzetten van mijn schoenenmerk. Deze tweede keer weet ik trouwens niet door wie ik ben genomineerd. Het leuke is dat ik door mijn plek in de lijst al door meerdere investeerders met interesse in mijn bedrijf ben benaderd. Er is nog niets concreets uitgekomen, maar wie weet…’

Hoe het begon

‘Op mijn 23ste werd ik plotseling heftig ziek door een bacterie. Op een maandagochtend begon het met hoge koorts en een keelontsteking. Diezelfde vrijdag lag ik op de ic en werd ik in een kunstmatige coma gehouden. Foute boel dus. Uiteindelijk ben ik er gelukkig weer helemaal bovenop gekomen, maar hierdoor wist ik wel al op jonge leeftijd dat ik iets wilde doen waar ik voldoening uit kon halen. Ik kom uit een ondernemersfamilie, had bedrijfseconomie gestudeerd en wist dat ik ook graag wilde ondernemen, maar waarin? Net als mijn moeder loop ik bijna altijd op hakken. Het geeft me een vrouwelijk en zelfverzekerd gevoel. Ik besloot me in deze branche te verdiepen door een cursus ambachtelijk schoenmaken te volgen, en werd verliefd op het proces. En ik begreep meteen waarom ik altijd pijn had aan mijn voeten; door een vooroorlogse manier van schoenen maken dus. Ik snapte niet hoe het kon dat zelfs high end merken niet innovatiever bezig waren als het op hakken aankomt; iets wat je bij sportschoenen wel ziet. Daarom heb ik een kennis die orthopedisch schoenmaker is, gevraagd om met me te brainstormen. Daaruit kwam een goed prototype: een wereld van verschil met de pijnlijke hakken waar ik altijd op had gelopen. Hiermee ben ik in Italië op zoek gegaan naar de juiste fabrikanten om het verder te ontwikkelen. Een heel leerzaam proces. Zo kwam ik al fietsend een keer in een zomerse regenbui terecht. Om er thuis achter te komen dat de samples die ik aanhad, zwart hadden afgegeven op de achterkant van mijn voeten. Die feedback gaf ik natuurlijk meteen aan de fabrikant. Toen ik te horen kreeg dat dezelfde stof ook aan Prada wordt geleverd, heb ik duidelijk gemaakt dat dat me totaal niets uitmaakt. Mijn schoenen moeten comfortabel, goed en mooi zitten, zonder af te geven op je huid!’

Werkweek

‘Geen werkweek is hetzelfde. Zo ben ik bijna dagelijks in mijn eigen winkel in Amsterdam te vinden. Van de gesprekken met mijn klanten leer ik veel. De interactie vind ik fijn, helemaal in een moeilijke periode als corona. Maar gelukkig bevestigen de enthousiaste reacties dat ik een gaaf product heb ontwikkeld waar nog altijd vraag naar is, en dat we deze mindere periode ook gewoon door gaan komen. Tijdens de lockdown heb ik ook veel nagedacht en gewerkt aan mijn verhaal, website en hoe ik Linja nog beter neer kan zetten. Het is niet alleen een mooie handgemaakte schoen uit Italië die lekker loopt, maar ook voor een eerlijke prijs voor de fabrikant en de klant. Als ik mijn schoenen in een winkel als de Bijenkorf zou verkopen, gaat de prijs zo richting de 400 euro in plaats van de 289 euro die je er nu voor betaalt. Daarom kies ik daar niet voor. Zo ben ik duurzamer dan veel andere modemerken.’

Privé-werkbalans

‘Dat blijft altijd een uitdaging. Ook omdat ik geen relatie heb en er dus niemand iets zegt als: ‘Zo, nu klap je jouw laptop even dicht en kom je een film kijken.’ Ik kan er ook wel in doorslaan. Heel soms ook juist de andere kant op, zoals tijdens corona toen ik een serie keek en mijn werk juist weer vooruitschoof, omdat bijna alles op dat moment stillag. Maar negen van de tien keer is het andersom en maak ik lange werkweken.’

Coronaproof

‘Door deze gekke periode kom ik erachter dat mijn businessmodel gelukkig coronaproof is. Ondanks dat de verkoop in het begin flink terugliep, omdat vrouwen eerder voor een makkelijke joggingoutfit kozen of liever interieuritems kochten. Maar inmiddels merk ik dat vrouwen ook weer mooi gekleed en hooggehakt de deur uitgaan, zonder hierbij comfort op te willen geven. Die unieke combi heb ik met mijn schoenen te pakken. Daarbij zijn ze tijdloos; je kunt ze het hele jaar door dragen. En door de verschillende kleuren en materialen, is er altijd genoeg keuze.’

Trots

‘Dat veel vrouwen die ik bewonder fan zijn van mijn schoenen. Zo ben ik voor Eva Jinek inmiddels met paar nummer zeven bezig. Heel bijzonder om van haar te horen dat ze vindt dat ik een goed product heb ontwikkeld. Zij vertelt het ook weer aan andere vrouwen. Zo stond Astrid Joosten ineens in mijn winkel, die vertelde dat ze de avond ervoor met Eva een halfuur over mij en mijn schoenen had gekletst en ook graag een paar wilde. En Marieke Elsinga is ook helemaal enthousiast. Allemaal vrouwen die zo’n beetje elk merk kunnen kopen. Mooi om te horen dat ze dan fan zijn van mijn schoenen.’

Wijze les

‘Give a woman the right shoes and she can conquer the world! En natuurlijk: blijf altijd trouw aan jezelf en ook eerlijk naar je omgeving. Zo deel ik liever mijn echte ondernemersreis, zonder het allemaal rooskleuriger voor te doen dan het is. Daarbij gaat het me ook niet om geld verdienen, maar om werk doen waar ik gelukkig van word. Dat is mijn drijfveer.’

Grote droom

‘Ik ben druk bezig mijn schoen nog beter en duurzamer te maken. Over het vernieuwde model kan ik nog niet zoveel zeggen, wel dat ik dit wil gebruiken om Linja ook in New York te vestigen. Een fantastische stad waar ik me altijd als een vis in het water voel. Verder ben ik met een plan bezig om mijn merk te koppelen aan een goed doel voor jonge meisjes, die de pech hebben in een ‘arm’ wiegje te zijn geboren. Zo hoop ik mee te helpen aan een betere toekomst.’