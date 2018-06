Bibian Mentel: ‘Ik glimlach vaak, ook als ik mij wat minder voel’

De paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel is op 14 juni te zien in BN’ers in therapie op RTL5.

In negentien jaar kreeg je negen keer kanker en in 2016 vertelden de artsen je dat je bent uitbehandeld. Hoe gaat het nu met je?

‘Ik zou niet willen zeggen dat ik helemaal uitbehandeld ben. Die diagnose kreeg ik natuurlijk wel, maar ik was vastberaden om me daar niet bij neer te leggen. Na lang zoeken vond mijn man een nieuwe vorm van bestralen in Amerika, die niet veel later ook mogelijk bleek in het VU Medisch Centrum. Na die bestraling was ik tumorvrij, maar in juni 2017 kreeg ik helaas toch weer te maken met uitzaaiingen in onder andere mijn nekwervel. Een van de nekwervels is laatst vervangen door een titanium constructie. Van die operatie ben ik nog steeds aan het herstellen. Maar ik voel me eigenlijk heel goed.’

Hoe was het om voor het programma in gesprek te gaan met een psychiater?

‘Van tevoren moest ik even goed nadenken of ik überhaupt mee wilde doen aan zo’n tv-programma. Uiteindelijk gaf voor mij de doorslag dat ik ook anderen kan helpen met de manier waarop ik met tegenslagen en mijn ziekte omga. Ik had hiervoor nog nooit met een psycholoog gepraat over mijn ziekte. Daar had ik nooit behoefte aan, omdat ik goed kan praten met de mensen om mij heen. Tijdens de sessies gingen we terug naar de basis en kwam ik erachter dat ik bepaalde patronen volg. Zoals dat ik vaak glimlach, ook als ik me wat minder voel. Dat houdt me overeind, maar ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Dat vond ik toch wel een eyeopener.’

Waar haal jij je positiviteit vandaan?

‘Uit het leven zelf. Ik vind het leven gewoon heel erg leuk. Daarnaast heb ik een prachtig gezin en lieve vrienden en familie om me heen en daar haal ik veel kracht uit. Ik ben nog lang niet klaar om op te geven. Door alles wat ik de afgelopen jaren voor mijn kiezen heb gekregen, heb ik de hoop om de rest van mijn leven schoon te blijven een beetje opgegeven. Maar ik ga ook niet zitten wachten op het volgende slechtnieuwsgesprek. Ik haal alles uit het leven en geniet maximaal.’

Gaan we je nog terugzien op een snowboard?

‘Omdat ik nog aan het revalideren ben van de operatie, ben ik nog niet bezig met de vraag of ik doorga met snowboarden. Ik vind het nu vooral belangrijk om tijd met mijn gezin door te brengen, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet heel leuk zou vinden om in de toekomst weer wedstrijden te gaan snowboarden.’

Beeld: Peter Smulders