Zin in een lekker pilsje of gewoon een gezellige avond met vrienden? Breng dan een bezoek je aan één van deze cafés!

Forever young

Lekker borrelen doe je in de Tapperij van Brouwerij de Eeuwige Jeugd in Amsterdam. Ga daarna voor een karaokeavond in de Gluiperd of voor een gezellig avondje in café Lellebel. Daarvoor hoef je het pand niet eens uit. De bieren van de tapperij worden in elke ruimte geserveerd. deeeuwigejeugd.nl

Hollands goud Bij proeflokaal MOUT in Groningen ontdek je in een warm Jugendstilpand de lekkerste bieren van Nederlandse (micro)brouwerijen. Maar je kunt er ook een single malt whisky of Hollandse jenever bestellen. proeflokaalmout.nl

Amai! Belgisch bier drinken in een kerk? In Utrecht kan het. Zo veel mogelijk originele elementen uit de kerk zijn bewaard gebleven, zoals de gewelven en het orgel. Hier geniet je van de lekkerste speciaalbieren onder het genot van een lekker hapje. utrecht.cafe-olivier.be