Tatum verstaat de teksten niet, verwart twerken met squirten en begrijpt niet waarom ze het altijd over geld hebben… Ofwel: de wereld van rappers is een ver-van-haar-bed-show. Maar écht in bed met Bizzey komt ze dichterbij dan ooit.

Ben je in een goede bui? Na het zien van jouw Videoland-documentaire, dacht ik: oei, die Bizzey is een moeilijke. Je leek zo vaak boos.

‘Ja, die serie is geschoten in de tijd dat ik eh… gewoon depressief was eigenlijk. Ik loop mezelf snel voorbij, daardoor was ik overbelast geraakt. Mijn psycholoog noemt het een apathische depressie: dan ben je net zo depressief als iemand die manisch is – dus iemand die de hele dag de gordijnen dichthoudt en zijn bed niet uitkomt – maar bij een apathische depressie ga je gewoon door met alles, omdat je gevoel afgestompt is en je dus niet meer kunt aanvoelen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Gelukkig heb ik wel op tijd aan de bel getrokken: eind 2019 heb ik veel shows afgezegd en ben ik lang op vakantie gegaan. En toen kwam corona. Dus nu kan ik ook niet heel veel doen op een dag en kom ik best tot rust.’

Gaat het weer goed met je?

‘Stukken beter. Ik ben nu vooral druk met het voorkomen van een terugval. In 2016, tijdens Yellow Claw, had ik al een depressie en vorig jaar gebeurde het weer. Dus nu is het mijn doel om spiritueel gezond te zijn en niet alleen maar te rennen voor het geld.’

Waar komt die depressieve inslag vandaan?

‘Ik denk dat ik op werkgebied insane hoge eisen aan mezelf stel. Zoals vorig jaar: als je naar de cijfers kijkt, ging het heel goed, maar ik vond het niet goed gaan. Dan ontstaat er een soort kortsluiting in mijn hoofd, omdat het niet klopt. En dan moet ik van mezelf nóg harder werken. Bijna net als bij anorexia: dat je denkt dat je dunner moet worden, terwijl je al supermager bent. Zo heb ik dat met mijn carrière.’

Wat ligt hieraan ten grondslag?

‘Ik heb best een strenge opvoeding gehad, ik moest áltijd werken, een uitkering was geen optie. Mijn vader had een platenzaak – later werd dat een hifiwinkel – in de binnenstad van Amersfoort. Met héél veel schulden heeft hij geprobeerd dat op te zetten en daarnaast moest hij de avondschool volgen omdat hij wat diploma’s nodig had om het te kunnen realiseren. Dus het is een soort trauma, dat zit een beetje in de familie, denk ik. Vroeger werd ik al heel vaak Biz – van business en busy – genoemd: ik was altijd druk met hosselen en had altijd wel geld in mijn zak door hard te werken. Ik werkte in een schoenenzaak en was goed in verkopen en het overtuigen van mensen.’

Is Bizzey nog steeds zo busy?

‘Bizzey is wat rustiger aan het worden, merk ik. Ik denk ook door de coronatijd: omdat de clubs dichtgingen – en ik vooral clubtunes maak – heb ik me een beetje moeten aanpassen in tempo. Letterlijk en figuurlijk, want nu maak ik dus ook wat rustigere muziek. Dat biedt meteen een platform voor een wat gevoeligere kant van mij. Het gaat niet meer alleen maar plat over seks, eigenlijk.’

Ja, jij wordt ook wel ‘de koning van de vunzigheid’ genoemd… Rap je er alleen maar over, of ben je in bed ook daadwerkelijk zo vunzig?

‘Ja, tuurlijk. Dat is wel autobiografisch: wat ik bedenk, voer ik ook uit.’

Wat kan ik me daarbij voorstellen?

‘Gewoon… ik tjap alles. Ik lik alles.’

Zo met mij in bed liggen… Vindt jouw vrouw Renee dat eigenlijk wel goed?

‘Nou, ik ga niet met je knuffelen in bed. Uit respect voor mijn vrouw. Maar het is gewoon zakelijk, toch? Ik heb veel clips met liefdesscènes en meisjes erin, dus daar is ze ook wel aan gewend. Kijk, we zijn heel open naar elkaar en kunnen gerust in elkaars Insta zitten. Als ik daar vol in de sjans zou gaan, zou ze het niet leuk vinden.’

Jullie zitten in elkaars Instagramaccount?

‘Soms vraag ik haar om even wat DM’s op mijn Instagram te beantwoorden, ik ben superdyslectisch. En tegenwoordig – nu onze kleine naar school gaat – verdient zij ook een beetje haar geld met Instagram. Dan help ik haar, want ik heb best een goed oog voor marketing.’

Volgens mij verandert alles wat jij aanraakt in goud. Je maakte een ster van Famke Louise, dan kun je van mij vast ook een rapster maken?

‘Ik denk wel dat ik het zou kunnen, maar of ik het wíl is een tweede. Ik heb toch wel gemerkt dat ik geen manager ben: het ontbreekt mij aan een bepaalde hardheid.’

Ben jij zo’n gevoelig jongetje?

‘Ja héél gevoelig en emotioneel, ik ben best wel een soort van Turks fruit-guy hoor: bijna labiel als het om emoties gaat. En ik heb mega empathie voor dieren. Toen we mijn hond Tido onverwachts moesten laten ingeslapen, ben ik halsoverkop vanuit Bali naar Nederland teruggekomen. Er was alleen nog een fucking businessticket, dus voor zesduizend euro heb ik twaalf uur teruggevlogen om erbij te kunnen zijn. Als een gek heb ik lopen janken. Hij is begraven in onze tuin.’

Stél, je bent mijn manager en gaat een rapster van mij maken, moet ik dan ook de raptaal leren? Vaak versta ik de teksten niet…

‘Niet nodig, Famke snapte ook niks en die heb ik in de Bijlmer laten wonen. Ze ging gewoon een andere taal spreken. Bij het eerste interview wist ze niet wat sannie was.’

Wat is sannie?

‘Sannie is gewoon ‘je ding’, dus het kan van alles zijn, maar in dit geval was het haar puni. Al die boys willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op m’n monnie, maar m’n sannie is verraderlijk. Dat was de tekst. Dus haar puni is zo dat je er verslaafd aan raakt, ze weet wat ze in huis heeft.’

En waarom scheppen rappers altijd zo op over geld?

‘We zijn geïnspireerd geraakt door andere rappers, die het ook altijd over geld hadden. Zij kwamen uit de getto’s van Amerika, waar geen geld was. Kijk, ik heb vroeger niet hoeven bedelen om eten, maar ik ken ook tijden dat ik echt skeer was, zeg maar. Dus ja, dat ik nu zelf iets heb opgebouwd en veel geld heb, vind ik heel cool. Het is ook een rapstijl: brag and boast. Basically vertel je dan hoe cool je bent.’