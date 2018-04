Elishar woont in Blackpool: ‘Niet voor niets is dit het populairste vakantieoord van Engeland’

Elishar Westhead (33) was zestien toen ze haar vaderland Iran verliet voor een nieuw leven in Engeland. Inmiddels woont de lerares met haar Britse man in de bruisende badplaats Blackpool, ook wel het Las Vegas van het Noorden genoemd.

Wat maakt Blackpool zo speciaal?

‘Blackpool is niet voor niets het populairste vakantieoord van Engeland. Jaarlijks komen er miljoenen bezoekers vanuit de hele wereld naar de kustplaats. Je hebt hier alles; het strand, talloze restaurants en cocktailbars, prachtige natuurparken én een bruisend nachtleven dat 24/7 doorgaat. Je kunt het vertier opzoeken, maar ook de stilte. Hoe oud je ook bent en of je nou single bent of een gezin hebt: voor iedereen valt er iets te beleven.’

Wat is typisch Blackpool?

‘De levendige boulevard met de vele casino’s, cocktailbars en de Blackpool Tower, die geïnspireerd is op de Eiffeltoren in Parijs. De toren is 158 meter hoog en de best bezochte bezienswaardigheid in Blackpool. Vanaf de top heb je een waanzinnig uitzicht op de kust. En natuurlijk kun je bij een bezoek aan de boulevard de befaamde fish & chips niet overslaan. Op elke honderd meter tref je wel een chippie en de meeste serveren de fish & chips in een krant. Dat zijn vaak de lekkerste!’

In welke wijk woon je?

‘Nabij Stanley Park, een chique wijk die een oase van rust is. Met de auto of het openbaar vervoer ben ik zo bij het strand en in het centrum. Eerder heb ik aan de rand van het centrum gewoond, maar op een gegeven moment vond ik het prettiger om van die drukke omgeving te verhuizen naar het door natuur omgeven Stanley Park-gebied.’

Wat is de place to be?

‘De Blackpool Tower. Daar is zo veel te doen dat je er een hele dag kunt doorbrengen. Je vindt er waarzeggers, een bioscoop, een circus, een zwevend glasplatform en een danszaal. Tussen alle activiteiten door kun je wat eten of drinken of highteaën.’

Shop till you drop

Houndshill Shopping Centre ‘Een walhalla voor shopaholics. Je vindt er zestig bekende modezaken onder één dak, bijvoorbeeld River Island, Next, Primark, La Senza, H&M en Jack & Jones. Ook op het gebied van beauty en gezondheid slaag je hier vast. Ik kan echt urenlang ronddwalen in The Body Shop en Boots. En tussen het shoppen door een lekkere koffie scoren bij Starbucks of Caffè Nero.’

‘Een walhalla voor shopaholics. Je vindt er zestig bekende modezaken onder één dak, bijvoorbeeld River Island, Next, Primark, La Senza, H&M en Jack & Jones. Ook op het gebied van beauty en gezondheid slaag je hier vast. Ik kan echt urenlang ronddwalen in The Body Shop en Boots. En tussen het shoppen door een lekkere koffie scoren bij Starbucks of Caffè Nero.’ Freeport Fleetwood ‘Fantastische outlet in de pittoreske haven van het nabijgelegen Fleetwood. Hier krijg je superkortingen op ruim 45 mode- en cosmeticamerken. Er zijn genoeg koffiebarretjes en lunchrooms om tussen het shoppen door te relaxen. Makkelijk te bereiken met de tram vanuit Blackpool.’

‘Fantastische outlet in de pittoreske haven van het nabijgelegen Fleetwood. Hier krijg je superkortingen op ruim 45 mode- en cosmeticamerken. Er zijn genoeg koffiebarretjes en lunchrooms om tussen het shoppen door te relaxen. Makkelijk te bereiken met de tram vanuit Blackpool.’ Laine Bakers’ Shops ‘Een schattig winkeltje in Church Street, waar ze de lekkerste gebakjes, koekjes en traditionele Engelse pies (hartige bladerdeegtaartjes) verkopen. In de zomer hebben ze ook goede zalm- en garnalensalades. Ik haal er vaak iets voor de lunch.’

‘Een schattig winkeltje in Church Street, waar ze de lekkerste gebakjes, koekjes en traditionele Engelse pies (hartige bladerdeegtaartjes) verkopen. In de zomer hebben ze ook goede zalm- en garnalensalades. Ik haal er vaak iets voor de lunch.’ Marks & Spencer ‘Als ik in het centrum ben, móet ik altijd even de Marks & Spencer in Church Street in. Ik vind er altijd wel een leuk jurkje, mooie lingerie of geurkaarsjes. Ze verkopen ook veel lekkere dingen.’

Beeld: IStock