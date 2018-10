Denk jij bij glijmiddel: dát heb ik niet nodig? Dan doe je jezelf echt tekort, want het blijkt een prikkelend smeermiddel voor je seksleven.

Wie van de drie?

Welke soort je kiest, hangt af van wat je van plan bent en waar je van houdt. Er bestaat glijmiddel op basis van water, siliconen en olie. Die eerste vlekt niet en is prima te gebruiken in combinatie met condooms en speeltjes. Zin in een urenlange sekssessie zonder stroef gevoel? Glijmiddel op siliconenbasis voelt zachter aan en blijft eindeloos werken. Ook handig bij seks onder de douche trouwens, want het lost niet op in water. En nog een paar pluspunten: siliconenglijmiddel is er ook in een sexy massagevariant (hallo heet voorspel!) én leent zich perfect voor anale seks. Glijmiddel op oliebasis glijdt gegarandeerd giga-goed, maar is helaas niet safe seks-proof. Het kan namelijk scheurtjes in het condoom veroorzaken.

Smakelijk!

Wist je dat glijmiddel ook een leuke aanvulling is voor orale seks? Het is er in alle smaken van de fruitschaal en in sfeerverhogende varianten als witte chocola en champagne. Lick it baby!

Lekker snel wel

Uit een studie van Indiana University is gebleken dat zowel mannen als vrouwen 50 procent (!) sneller klaarkomen wanneer glijmiddel wordt gebruikt. Alsof dit nog niet indrukwekkend genoeg is, verlaagt het wondermiddel ook het risico op soa’s en infecties. Dit omdat het beschermt tegen het ontwikkelen van minischeurtjes in het vlies van de vagina, die ontstaan wanneer je niet vochtig genoeg bent en toch seks hebt. Zo’n scheurtje herstelt zich vanzelf weer, maar vergroot tijdelijk de kans op een soa of infectie. Royaal smeren dus!

Wondermiddel

Tuurlijk, glijmiddel biedt vooral uitkomst bij vaginale droogheid – en daardoor pijnlijke seks. Maar ook als je daar geen last van hebt, is het een fijne vriend op je nachtkastje. Zo kun je met behulp van glijmiddel sneller van start gaan, beter uit de voeten met een groter geschapen man en lang, heel lang doorseksen. En, ook niet onprettig, extra lekker klaarkomen. Speciale soorten glijmiddel met smaakjes en extra tintelingen maken de seks namelijk extra intens. Toch blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Journal of sexual medicine dat 35% van de vrouwen nog nooit glijmiddel heeft gebruikt. Zonde.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 40-2018. Deze editie ligt t/m 9 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.