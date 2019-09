Blowjob? Toejob! Teenzuigen is dé seksact om uit te proberren tijdens een loeiheet potje voorspel

Van onder tot boven in vuur en vlam? Shrimping, oftewel teenzuigen, is dé seksact om uit te proberen tijdens een loeiheet potje voorspel.

Erogone tenen

Net als je oorlellen, vingers en de achterkant van je knieën zijn ook je tenen erogene zones. Oorzaak: er zitten heel veel zenuwuiteinden in je voeten. En al die zenuwen staan in verband met de rest van je lichaam. Een aanraking daar kun je dus op heel andere – gevoelige – plekken voelen. Zo kun je zelfs een footgasm ervaren. Dat is ook wetenschappelijk te verklaren. Uit Amerikaans neuro-onderzoek is gebleken dat je hersenen de signalen van je geslachtsdelen en die van je voeten vlak naast elkaar ontvangen. Vandaar dat voetje- vrijen zo lekker is.

The royal treatment

Sarah Ferguson had jaren geleden al door hoe hemels teenzuigen kan zijn. In 1992 was er een shrimping-schandaal in het Britse koningshuis. Er doken foto’s op van hoe de ex-vrouw van Prins Andrew een shrimpjob kreeg van minnaar John Bryan. Recenter liet de man van Hollywood-actrice Julianne Hough in een interview weten dat zij gek is op wat ‘teenactie’.

Net als in de film

Waar de term shrimping precies vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Volgens de online Urban Dictionary is het woord verzonnen door filmregisseur John Waters, die bekend staat om zijn donkere comedy’s en ook wel de God of filth wordt genoemd. In zijn film Mondo trasho werd het voor het eerst gebruikt door een man met een stevige voetfetisj. Ons idee: vrouwentenen lijken misschien wel wat op garnalen…

Badass badje

Fris beginnen om nat te worden doe je natuurlijk met een voeten- bad. Daarna bouw je het langzaam op. Eerst een ontspan- nen voetmassage met benefits, dan over op het echte werk: likken, sabbelen en zuigen. Eigenlijk kun je shrimping gewoon zien als een potje orale seks. Vergeet niet de huid tussen de tenen aandacht te geven, ook die is erg gevoelig.

Lickers get lucky

Geen voetfetisj? Volgens de Amerikaanse seksexpert Kryss Shane heb je die helemaal niet nodig om fan te worden van teenzuigen. Het is volgens haar gewoon een extra manier om je partner in extase te brengen en ervoor te zorgen dat er een portie erotische endorfine vrijkomt waardoor het leuker en lekkerder wordt in bed.

