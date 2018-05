Van blut naar miljonair: zó doe je dat

Dat we minder goed in de slappe was zitten dan mannen en er nog steeds een pay gap is, ligt voor een groot gedeelte aan ons vrouwen zelf. Aldus Jen Sincero, die met haar vijfstappenplan uitlegt hoe zij van blut naar miljonair ging.

Tekst Amanda van Schaik | Beeld IStock

Als je niet weet wat je wilt

Geen idee hoe je geld kunt verdienen omdat je niet weet wat je wilt? Let op wat jou opwindt, wat je komt aanwaaien, wat je natuurlijk afgaat. Kun je hiermee geld verdienen? Maak een zo specifiek mogelijke lijst van de dingen die je wel weet, zoals: ik wil voor mezelf beginnen, ik hou van tekenen, ik ben gelukkig als ik omringd word door dieren. Je kunt een business beginnen met het tekenen van huisdieren of vrijwilligerswerk doen in een dierenasiel. Schrijf vijf stappen op die jezelf die richting op bewegen. Als je actie onderneemt, ontdek je wat je wel en niet wilt. Actie leidt tot antwoorden.

Wil jij steenrijk worden? Wat schiet er nu door je hoofd?

Dingen als: dat hoeft voor mij niet zo, het belangrijkste is tijd doorbrengen met mijn geliefden, naar zonsondergangen kijken, mensen helpen, een zinvol leven leiden, leuke dingen doen; gezondheid, liefde, respect, daar draait het om, niet om geld.

Waarom komen deze onderwerpen überhaupt ter sprake als we het over geld hebben? Alsof de liefde in je leven wegebt als het geld binnenstroomt, alsof je geen puppy’s meer kunt knuffelen als je goed in de slappe was zit. Het is geen of/of-situatie. En als je het slim aanpakt en poeprijk wordt, kun je de hele dag door alleen maar puppy’s knuffelen. Maar dat terzijde. Rijk worden begint bij toegeven dat je het wilt. Dan kan ook jij het worden. Ja echt, iedereen kan rijk worden, schrijft Jen Sincero in haar boek: You are a badass at making money: master the mindset of wealth. Als je nu met je ogen rolt en denkt: wat een bullshit, ik werk in een branche waar geen geld is, heb zeven kinderen en geen tijd voor dit gezever, rijk worden zit er niet in. Dan heb je gelijk: als je zo denkt, word je nooit rijk. Hoe we over geld denken, beïnvloedt hoeveel we ervan hebben, schrijft Jen Sincero.

Het probleem van veel vrouwen is dat ze anders – onproductiever – omgaan met geld dan mannen, zo laten diverse onderzoeken zien. Er bestaat zelfs zoiets als de female financial paradox: vrouwen weten vaak precies wat er binnenkomt en uitgaat, maar hebben geen plan voor de lange termijn. Ze sparen en budgetteren, maar onderzoeken hoe ze hun financiële leven kunnen verbeteren: ho maar. Dan mannen: die hebben een actieve houding en hun focus ligt op het vermeerderen van het geld. Geen wonder dat wij vrouwen nog steeds minder verdienen. Ja, er zijn tal van andere oorzaken dan de loonkloof, maar dat vrouwen geen duidelijke strategie ontwikkelen om aan meer geld te komen helpt natuurlijk niet mee. En als je ook nog eens een afwijzende houding hebt – geld, brrr, wil ik niet over praten, het moet wel gezellig blijven – hoe kun je er dan in hemelsnaam soepel over onderhandelen? Dat moet beter kunnen. Jen Sincero wijst je de weg. Zij veranderde zichzelf van een financiële leek in miljonair.

Ze was begin veertig en blut. Als tekstschrijver was ze jarenlang aan het buffelen, maar echt geld verdienen, nee. Ze werkte hard, veel, maar zag hiervan nauwelijks iets terug op haar bankrekening, want ze werd onderbetaald. Ze was het zat om naar haar eigen geklaag te luisteren en gooide het roer drastisch om. Met succes. En nu verdient ze jaarlijks seven figures als succesvol coach en schrijver. Van nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen vastknopen naar miljonair. Dat kun jij ook met haar inzichten en adviezen. Daarom: een stappenplan om een badass at making money te worden en zo die pay gap te dichten.