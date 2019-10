Bokoesam: ‘Sommige mensen gaan naar de psychiater, ik maak muziek’

VIVA dacht een interview te hebben met één persoon, maar het bleken er drie te zijn: Sam, Bokoesam en Bokoeyoncé. Al liet hij vooral zijn Bokoesam-kant zien, die stoere rapper met het kleine hartje.

‘Noem me maar Sam, iedereen noemt me zo.’ Samuel Sekyere draagt een zwarte zonnebril van Gucci met wel honderd diamantjes erop. Als we gaan zitten, heeft hij ’m nog steeds op.

Zou je je zonnebril tijdens het interview willen afzetten?

‘Liever niet. Ik vind het chiller om met een zonnebril door het leven te gaan. Als ik merk dat mensen naar me kijken, word ik awkward. En omdat ik een beetje bekend ben, verwachten mensen dat ik altijd sociaal ben. Niet lullig bedoeld, maar soms heb ik daar geen zin in. Vandaar m’n bril.’

Kun je wel goed met die aandacht omgaan?

‘Jawel. Ik denk dat ik voor zeventig procent terugkrijg wat ik uitstraal. Als ik blij ben tegen mensen, krijg ik dat terug. Maar dat betekent niet dat ik altijd blij ben. En mijn bril zorgt er ook voor dat ik mysterieus ben. Moet ook wel, omdat ik drie personen ben.’

Hoe bedoel je, drie personen?

‘Ik ben eigenlijk drie persoonlijkheden ineen: Bokoeyoncé, Bokoesam en Sam. Het lijkt me saai om altijd één persoon te zijn. Het wisselt per moment hoe ik me voel. Bokoeyoncé heeft schijt aan de wereld en is flamboyant, Bokoesam praat meer over zijn gevoelens en Sam is een familiemens.’

Hoe is het dan om jou te zijn?

‘Leuk, maar soms een puinhoop. Ik ben nogal een warhoofd en slecht met plannen. Alles raak ik kwijt: kleding, telefoons, noem maar op. Kijk, deze telefoon heb ik nu een week, maar hij is al kapotgegaan én alweer gemaakt.’

Is dat niet vreselijk irritant?

‘Ik heb ermee leren leven. Weet je wat ik nu doe? Ik maak me er niet meer druk om. Ik ben vooral blessed dat ik een nieuwe kan kopen als er weer een kapot is.’

In een eerder interview zei je dat je blowt voor meer rust in je hoofd.

‘Ja, ik vind het chill om elke dag een moment stoned te zijn. Of ik nu stoned ./ben? Daarnet wel, voordat ik mijn rasta liet doen, wat pijn doet, nu niet meer. Maar ik gebruik wiet meestal als medicijn. Ik pieker gewoon te veel, en dat komt er meestal uit als ik in bed lig.’

Waar pieker je zoal over?

‘Over van alles. Gister heb ik bijvoorbeeld nieuwe muziek uitgebracht. Voor het eerst een independent release. Ik ben er heel trots op, maar als ik in bed lig denk ik: shit, ik had dit en dit beter kunnen doen. Waar ik misschien het meest over pieker, is dat ik de mensen van wie ik hou teleurstel. Niet dat ik dat doe, maar daar ben ik bang voor.’

Waarom dan?

‘Ik denk dat ik mijn moeder vroeger vaak heb teleurgesteld. Zij was juf, maar ik had een hekel aan school. Ik heb mijn middelbare school met moeite afgemaakt, ik ging bijna nooit. Als puber ben ik een paar keer opgepakt voor criminele shit. Ik hoef er verder niet op in te gaan wat, maar het waren geen grote dingen. Mijn oom kwam me ophalen van het politiebureau, omdat mijn moeder te boos was. Ik was de eerste in de familie bij wie zoiets gebeurde. M’n moeder maakte zich denk ik enorme zorgen.’

Botste het erg tussen jullie?

‘We hadden in die periode altijd ruzie. Op mijn zeventiende werd ik na een knallende ruzie uit huis gezet. Ik heb toen even bij mijn toenmalige vriendin, de moeder van mijn zoontje, gewoond. Als ik over die tijd nadenk, word ik emotioneel. Onze band was echt heel slecht en dat vind ik jammer. Ik wilde mijn moeder geen pijn doen, maar deed dat wel. Gelukkig is onze band nu veel beter.