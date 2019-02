Bollywood op je bord: Aloo tikki chaat

We geven toe: Indiaas koken is niet eenvoudig. Maar deze drie gerechten maken het je wel een stuk makkelijker.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Dan Toombs | Foto’s: Kris Kirkham

Voor 4 tot 8 personen

250 g Griekse yoghurt • 1 tl chaat masala • ½ tl chilipoeder • sap van 1 limoen • 4 middelgrote aardappels • 4 el rijstmeel • koolzaadolie of andere plantaardige olie, om in te bakken • snufje asafoetidapoeder (duivelsdrek) • ½ tl komijnzaad • 3 groene chilipepers, fijngehakt • 2½ cm gemberwortel, fijngehakt • 1 tl korianderpoeder • ½ tl kurkumapoeder • ½ tl chilipoeder • 1 bosje koriander, blaadjes fijngehakt • zout • mango-muntsaus • tamarindesaus

Mango-muntsaus: 100 g suiker • 3 el muntsaus • 250 g mango • citroensap naar smaak (optioneel)

Tamarindesaus: 1 el koolzaadolie • 1 tl komijnzaad • 1 tl cayennepeper • 1 tl gemberpoeder • ½ tl asafoetidapoeder of knoflookpoeder • ½ tl venkelzaad • ½ tl garam masala • 200 g fijne kristalsuiker • 40 g tamarindepasta

Bereiding

Maak eerst de sauzen. Maak een siroop voor de mango-muntsaus: los de suiker op in 100 ml water in een kleine pan en laat ongeveer 10 minuten zachtjes koken. Pureer deze siroop met de muntsaus en de mango en wrijf door een zeef. Voeg wat citroensap toe als je de saus te zoet vindt.

Verhit voor de tamarindesaus de koolzaadolie in een pan op middelhoog vuur. Roer het komijnzaad, de cayennepeper, het gemberpoeder, het asafoetidapoeder, het venkelzaad en de garam masala erdoor. Roer ongeveer 30 seconden zodat de specerijen hun smaak aan de olie kunnen afgeven en voeg dan de suiker, de tamarindepasta en 450 ml water toe. Breng aan de kook en laat de saus 20 tot 30 minuten inkoken tot deze de kleur van chocolade heeft en zo dik is dat hij de achterkant van een lepel bedekt.

Klop de yoghurt in ongeveer 2 minuten licht en luchtig. Roer de chaat masala, het chilipoeder en het limoensap erdoor en breng op smaak met zout. Zet apart. Kook de aardappels in de schil bijna gaar, zodat ze nog een beetje stevig aanvoelen als je er een mes in steekt. Laat iets afkoelen, schil de aardappels en rasp ze boven een mengkom. Roer het rijstmeel erdoor. Verhit ca. 2 el olie in een kleine koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het asafoetidapoeder en het komijnzaad toe, bak ongeveer 30 seconden en voeg dan de chilipepers en de gember toe. Bak nog een minuut en roer dan het korianderpoeder, het kurkumapoeder en het chilipoeder erdoor. Bak ongeveer 2 minuten tot de chilipepers en de gember gaar zijn, haal de pan van het vuur en laat iets afkoelen. Voeg samen met de fijngehakte koriander toe aan de kom met de geraspte aardappel en meng met de hand goed door. Breng op smaak met zout. Prak het aardappelmengsel licht met een stamper of met de hand: je moet nog kunnen zien dat de aardappels geraspt zijn. Maak balletjes ter grootte van een golfbal en druk ze zachtjes plat tot koekjes (tikki). Verhit een laagje olie van 2,5 cm in een pan. Bak de tikki 2 minuten aan de ene kant, draai om en bak ze nog eens 2 minuten. Bak indien nodig nog wat langer tot de aardappelkoekjes de gewenste kleur hebben. Breng op smaak met zout en garneer royaal met het yoghurtmengsel en de mango- en tamarindesaus.

