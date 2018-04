Boost jouw seksleven met dít voedsel

Dat je van oesters zin in seks krijgt, wisten we al. Maar er is nog veel meer eten waar je van in de mood komt. VIVA maakte alvast een boodschappenlijstje.

Hap, slik, weg

Ben jij geen fan van slikken omdat je gruwelt van de smaak van zijn sperma? Voer hem dan wat ananas, want dat geeft z’n lading een lekker zoet smaakje. Dus gooi het fruit in de blender, maak een lekkere smoothie voor hem en pluk, eh zuig er de vruchten van.

De pit erin

Is het je weleens opgevallen dat avocado’s veel weg hebben van ballen? Het woord avocado is zelfs afgeleid van het Azteekse ahuacatl, wat – jawel – teelbal betekent. Het groene goud tilt je seksleven ook nog eens naar een hoger niveau, omdat de onverzadigde vetten en vitamine E de bloedtoevoer naar de geslachtsdelen, en daarmee je libido, verhogen.

Hard in actie

’s Ochtends al in de mood komen? Verruil je boterham voor een bakje havermout, want dat brengt je oestrogeen en testosteron in balans, waardoor je seksdrive op peil blijft. Geef hem ook een bakje, want de stof L-arginine die erin zit ontspant de bloedvaten en bevordert de doorbloeding. En dat doet wonderen voor zijn erectie: hij wordt sneller hard dan ooit.

Vijgina

Vijgen en seks worden al eeuwenlang met elkaar geassocieerd. Ten eerste omdat een opengesneden vijg nou eenmaal heel erg op een vagina lijkt. Maar ook omdat de oude Grieken deze vrucht associeerden met liefde en vruchtbaarheid. Vijgen bevatten namelijk veel aminozuren die je libido en uithoudingsvermogen een enorme boost geven. Laat ronde twee maar komen!

Honey, honey, honey

Honing zou volgens de overlevering voor een vruchtbaar huwelijk zorgen, daarom zou ook het woord honeymoon ervan zijn afgeleid. In honing zit veel borium en dat zorgt ervoor dat het testosteron en oestrogeen wordt verhoogd en je sneller zin krijgt in seks.

Zoen de meloen

Met de zomer in aantocht staat er weer vaker watermeloen op het menu. En dat is goed nieuws voor je libido, want de Universiteit van Texas ontdekte dat de stoffen lycopeen, beta-caroteen en citrulline zorgen voor ontspanning van de aderen. Hierdoor stroomt het bloed makkelijker naar de juiste plekken. Het is dus net viagra, maar dan gezond.

Dit verhaal komt uit VIVA 17. Deze editie ligt t/m 1 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: iStock