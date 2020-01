Wil jij wat meer naar de sportschool? Breng dan eens een bezoek aan één van deze drie sportscholen. Ze maken sporten niet alleen gezond maar ook nog een leuk!

Zie je al sterretjes?

Bij Saint-stars in Amsterdam is het net of je in een nachtclub staat, maar in plaats daarvan ben je als een malle calorieën aan het verbranden. Ze bieden twee HIIT (high-intensity interval training) workouts aan. De Holy Box waar je jezelf kunt uitleven op de aqua bokszakken en de Holy Shred waar alles draait om cardio.

Saint-stars.com

Super de-luxe

Als je bij The Gym Society in Nijmegen binnenstapt, voelt het helemaal niet alsof je in een sportschool bent beland. Het is eerder een luxe ingericht hotel. De goede sfeer van deze studio helpt je om je doelen te bereiken. En nee, daarvoor hoef je je geen uren in het zweet te werken. Hier bieden ze effectieve lessen van drie kwartier. Lekker vlot fit.

Thegymsociety.nl

Op sporttrip

Sporten met een lach kun je in hartje Rotterdam bij fitnessboutique MyPT Box. Ze geloven daar niet in pijn zonder plezier en daarom organiseren ze om de drie maanden leuke sportevenementen inside en outside de gym box. Met als hoogtepunt hun jaarlijkse Ibiza-trip, waar het keihard zweten wordt (niet van de zon, dus).

My-pt.nl