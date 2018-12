Bracha van Doesburgh: ‘Ik heb nooit echt een plan gehad’

Een leuke man, drie gezonde kinderen én een carrière waar je u tegen zegt: actrice Bracha van Doesburgh (37) heeft het allemaal. Goed geregeld? ‘Ik ben juist een ontzettende chaoot.’

Tekst: Kim Hopmans | Foto’s: Tom ten Seldam

Met haar frêle voorkomen, grote blauwe ogen en goudblonde haar is Bracha van Doesburgh een bijna engelachtige verschijning. Juist daarom is het geinig om haar in de decemberfilm All you need is love als een ongepolijste schapenhoedster door de Schotse bergen te zien stampen. Zonder enige franje beent Bracha met haar kudde door het beeld, vloekend en tierend als een bootwerker, zuipend als een vent.

Ein-de-lijk komt je ware aard naar boven Bracha!

‘Inderdaad! Haha, nou, dat overmatig drinken herken ik niet zozeer, maar het was heerlijk om zo vanuit mijn tenen te mogen schelden. In het Schots ook nog.’

Vloek je thuis nooit?

‘Jawel joh, ik ben altijd gehaast en behoorlijk chaotisch. Dus als ik wéér eens mijn fietssleutels kwijt ben en ook nog iets kapot laat vallen, schiet ik echt weleens uit mijn slof. Meestal word ik wel meteen gecorrigeerd: ‘Mama,’ roept Sophia dan, ‘dat mág je niet zeggen!’

In de film speel je Olivia, een stugge schaapshoeder uit Schotland. Hoe leuk was die rol?

‘Superleuk, vooral omdat het zo anders is dan ik gewend ben. Olivia is een hoekig en moeilijk benaderbaar type. Ze heeft totaal geen vertrouwen in de liefde. Ikzelf natuurlijk wel, dus dat maakt het nog leuker om te spelen. Olivia is recht voor z’n raap. Ik niet. Ik ben wel wat fijngevoeliger en me altijd bewust van mijn omgeving. Ik denk al snel: ojee, ik heb toch niets verkeerds gezegd?’

Je gaat er nooit met gestrekt been in?

‘Van nature krop ik mijn boosheid op, behalve als er iets oneerlijks gebeurt – ik kan slecht tegen onrecht. Ik word langzaamaan wel assertiever, ik zeg het sneller als iets me dwarszit. Als het gaat om menselijk contact ben ik de afgelopen jaren sowieso ‘functioneler’ geworden; meteen to the point, niet te veel ruis. Kort en bondig graag! Waarschijnlijk kom ik daardoor wel botter over dan mijn bedoeling is, maar dat komt puur door vermoeidheid.’

Heeft Daan wel eens te kampen met een boze Bracha?

‘Nou, één ding is zeker: weinig slaap doet niet veel goeds voor mijn humeur. En aangezien de tweeling nog steeds niet doorslaapt… Soms liggen we ’s nachts naast elkaar in bed te mopperen. ‘Ga jij er maar uit.’ ‘Nee, ik ben net al geweest.’ Heel kinderachtig natuurlijk, maar ja, dat dóet slaapgebrek met je. Je krijgt een kort lontje, raakt sneller geïrriteerd. Toen de jongens er net waren, zaten we echt weleens tegen de gekte aan. Weinig slaap, wel werken, het is niet altijd makkelijk. Ach, het zijn nou eenmaal tropenjaren. Over een jaar is het allemaal weer anders. Gelukkig kunnen Daan en ik er samen ook om lachen.’