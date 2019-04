Breng je seksleven naar een hoger niveau: let’s get digital

Probeer je een mobiel normaal nog uit de slaapkamer te weren? Met deze vier pikante (en gratis!) apps is-ie opeens méér dan welkom.

Standje stout

Kamasutra is dan wel een eeuwenoud boek, anno 2019 heb je ‘m gewoon bij de hand in je iPhone. Hoe het werkt? Download de Kamasutra sex positions gids, schud met je iPhone of iPad en voilà: er verschijnt een nieuw standje met heldere instructies op je beeldscherm. Voor de meer visueel ingestelden onder ons: er staan kleine illustraties bij. Heb je een favoriet op het oog? Druk op share om je vlam vast warm te maken. En eh… de app houdt jullie wel even zoet, er zijn meer dan honderd posities.

Wat durf jij?

Seksstellen opgelet! Desire is een spannend liefdesspel voor twee. Het werkt zo: kies een dare en stuur die naar je lief. Dat hij of zij zonder ondergoed naar jullie etentje in een restaurant moet komen bijvoorbeeld. Of schrijf je eigen dare. Als je partner jouw dare accepteert en de opdracht uitvoert, verdient hij/zij de punten. Hoe meer punten de een heeft, hoe spannender de opdracht voor de ander wordt. Maar als koppel win je natuurlijk samen… Dare your love!

Trilfunctie

Met de android-app Sexy vibes verandert je smartphone in een soort vibrator. Ja, je leest het goed. Hou je van wat zachtere trillingen? Ga voor de Fluffy bunny. Meer van de hevige vibratie? Dan is de Washing machine misschien iets voor jou. Let wel: zo’n elektronisch apparaat op je huid voelt niet per se fijn, dus gebruik ’m over je kleding. Da‘s ook wel zo hygiënisch.

Buitenspelen

Klaar voor een avontuur buíten de slaapkamer? Dan is de iPhone-app 69 Places echt iets voor jou. De app komt met 99 (ja, echt!) verschillende spots om seks te hebben. Kies uit zes categorieën: binnens- of buitenshuis, sportlocaties, vervoer, of − voor de thrill seekers onder ons − openbare of obscure plekken. Obscuur ja, zoals in een lift, telefooncel of pashokje. Bij elke locatie staan de voordelen én de potentiële tekortkomingen. Want ja, er komt toch wat meer bij kijken op openbare locaties − letterlijk. Bekijk ook hun app 69 Positions voor verschillende standjes.

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 15-2019. Deze editie ligt vanaf 10 april in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: shutterstock