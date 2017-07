Brigit is weer vol verlangen: ‘Ik wist niet dat ik nog een keer zo heftig verliefd kon worden’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Brigit (37) is een herintreder

“Laatst moest ik Jan-Paul twaalf dagen missen. Hij ging een week op vakantie met zijn kinderen en toen hij terugkwam, waren mijn dochters bij mij. De laatste dagen hield ik het bijna niet meer. Ik verlangde verschrikkelijk naar hem. Toen de kust veilig was en hij voor mijn deur stond, besprong ik hem als een puber. We hebben het bed niet eens gehaald, we deden het op de trap. Ik ben zó verliefd op Jan-Paul. Ongelofelijk, ik wist niet meer dat ik deze heftigheid in me had.

Na een relatie van tien jaar, die de laatste jaren behoorlijk was ingekakt, en daarna drie jaar in mijn eentje moederen, was ik helemaal gewend aan mijn single, stabiele leven. Dat het ook heel saai was, besefte ik niet eens. Tot ik me vier maanden geleden op een datingsite inschreef, eigenlijk meer als tijdverdrijf dan met echte hoop. Jan-Paul was mijn eerste contact en het klikte meteen al via de mail. Zo goed zelfs dat ik bloednerveus was voor onze afspraak: die móest wel tegenvallen. Zo leuk als hij in mijn fantasie was, kon hij onmogelijk echt zijn.

Maar na wat onwennig gegrinnik begonnen we te praten. En we raakten niet uitgepraat. Bij onze derde date zoenden we en toen waren we echt niet meer te houden. Ik weet nu wat ik al die tijd heb gemist. Wat is het fijn om weer een maatje te hebben om alles mee te delen: kleine dingen, grote dingen. En de seks! Ik heb altijd zin in die man. Zijn pretogen, zijn borsthaar…

Helaas zien we elkaar weinig. We hebben allebei kinderen en hoe dol we ook op elkaar zijn, die staan op de eerste plaats. Mijn dochters, acht en negen, hebben erg geleden onder de scheiding. Het heeft lang geduurd voordat er wat rust in de tent was. Ik vind het nog te vroeg voor een ontmoeting. Ze kennen zijn naam, ze plagen me soms met hem omdat ze zien dat ik steevast glimlach als ik over hem praat, maar daar wil ik het voorlopig bij laten. Stel dat het uitgaat, dan moeten ze opnieuw afscheid nemen, dat wil ik ze niet aandoen.

Jan-Paul denkt er net zo over. Zijn ex sleept de ene na de andere man mee naar huis, hij weet dat zijn kinderen bij hem opgelucht ademhalen omdat ze zijn aandacht niet hoeven te delen. Tja, die rugzak hebben we nu eenmaal, we moeten ermee dealen. Maar elke avond bellen we vanuit bed en bespreken dan de dag. Gesprekken nemen geregeld een spannende wending. Dan facetimen we en komen toch aan onze trekken. Ach, het heeft ook wel wat, dat ongeremde verlangen. Mijn ex en ik woonden binnen een maand samen, de spanning was er snel vanaf. Laat Jan-Paul en ik maar sidderend naar elkaar verlangen tot we elkaar weer zien.”