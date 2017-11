Buitenseks voor beginners: waar letten we op?

Misschien moet je er niet aan denken tijdens de koude winterdagen, maar toch kunnen deze dagen garant staan voor wat extra geiligheid. Die laat zich vooral goed blussen door je eens goed te buiten te gaan aan buitenseks. Een korte handleiding.

Waar letten we op?

Om te beginnen: andere mensen. De betrapfactor verhoogt natuurlijk de feestvreugde. Maar daadwerkelijk betrapt worden zorgt alleen maar voor genânte vertoningen als gillen, wegduiken, bedekken en wegwezen. Laat staan dat je betrapt wordt door niemand minder dan oom agent. Die je nog op de bon kan slingeren ook. Want buitenseks, helaas, blijft een zogeheten ‘schending van de goede zeden’. Scan je omgeving dus zorgvuldig en hoop er daarna het beste (en lekkerste) van.

Wat nemen we mee?

Een hoeslaken van je bed. Dat leg je op het zand. Op de vier rechtopstaande hoeken zet je iets stevigs, zoals tassen. Resultaat: er komt geen zand meer naar binnen. En dan bedoelen we: nérgens meer naar binnen.

Waar doen we het?

Meten is weten, dus vroegen we 500 vrouwen een paar jaar geleden in een enquête wat ze vonden van het fenomeen buitenseks. Welnu: 61% doet het gráág. En waar moet je dan dus vooral níet heen als je geen zin hebt in vreemde dampende lichamen of gekreun op grand slam-niveau? Strand, duinen, meer en plas. Dat zijn namelijk de populairste plekken voor buitenseks. En alle hitsigheid werpt zo z’n vruchten af: gemiddeld gaven de vrouwen hun seksleven in lente en zomer een acht en in de winter een zeven.

Waar doen we het niet?

Is er íets sprookjesachtiger dan een stevig partijtje bosseks? Zo op het eerste oog niet, maar op het eerste oog zie je zo’n teek ook niet. En laten teken nu dól zijn op hete, blote lijven. Ook geen best idee: langs de snelweg. Leuk hoor, je eigen Turks Fruit-moment pakken (nog niet gezien? Echt een keer kijken!), maar weet dat mensen met hoge nood hun behoefte doen in de berm, en parkeerplaatsen langs snelwegen vaak berucht zijn als homo-ontmoetingsplek.