Cabaretduo Yentl en De Boer: ‘Je bent echt helemaal koekoek na zo’n bevalling’

Ze staan al jaren samen op de planken, bleken tegelijkertijd zwanger en bevielen afgelopen kerst ook nog eens tweeënhalf uur na elkaar. Yentl Schieman (34) van dochter Sjuul en Christine de Boer (37) van zoon Gosse.

Jullie raakten vrijwel op hetzelfde moment zwanger. Wisten jullie van elkaar dat je ermee bezig was?

Christine: ‘We hadden weleens een gesprek gehad van ‘hoe moet dat nou als een van ons twee een kind krijgt?’ Een theatervoorstelling plan je vaak twee jaar vooruit en die moet je dan uitstellen. We hebben echter altijd tegen elkaar gezegd: ‘We zien het tegen die tijd wel, het lost zich vanzelf wel op.’’

Yentl: ‘We hadden afgesproken dat we het er niet te veel over gingen hebben. Niet zeggen tegen elkaar: ‘Ik ben begonnen met proberen’, want dan komt er zo’n extreme focus op, en dan zou de ander misschien denken: moet ik nu ook? En toen ontdekte ik dus dat ik zwanger was. We hadden het zeker gepland, maar het gebeurde sneller dan ik had verwacht. Meteen had ik zoiets van: ik moet het Christine vertellen. Niet alleen omdat ik zo blij was, maar ook omdat we een hele theatertour gepland hadden staan en we zouden precies rond mijn uitgerekende datum in première gaan.’

Christine: ‘Ik wist het eigenlijk meteen toen Yentl zei: ‘Zullen we samen wat gaan drinken.’ Dat zegt ze nooit zomaar; we zouden elkaar de volgende dag ook gewoon zien. Ik kwam bij dat terras aan en zag hoe zenuwachtig ze erbij zat.’

Yentl: ‘Ik was superzenuwachtig! Natuurlijk wist ik dat Christine het geweldig voor mij zou vinden. Maar ik wist ook hoeveel het voor haar zou veranderen. We moesten de tour cancelen en zij zou daardoor ineens een vrij jaar tegemoet gaan. Het was dus heel dubbel.’

Wist jij op dat moment al dat je zwanger was, Christine?

Christine: ‘Nee, Yentl heeft relatief vroeg getest – met vier weken al – en ik vrij laat. Ik was er wel mee bezig, en dat heb ik toen ook aan haar verteld. Maar ik heb best veel vriendinnen bij wie het een jaar of langer heeft geduurd voordat het lukte. Ik heb wel even gedacht: het zou jammer zijn als ik over een half jaar zwanger word, want dan moeten we die tour nog verder uitstellen.’

Maar dat bleek niet nodig…

Christine: ‘Nee, het vreemde was dat ik dezelfde dingen begon te voelen als Yen. Ze vertelde dat ze ineens buiten adem was als ze drie trappen op moest. Dat had ik ook. En ze had een vreemd soort uitslag in haar gezicht. Die kreeg ik ook. Ik zei tegen mijn vriend: ‘Misschien ben ik ook wel zwanger.’ Maar hij had zoiets van: ‘Nee joh, je hebt gewoon een heel diepe band met Yentl.’ We hebben, omdat we zo veel met elkaar omgaan, wel vaker dat we hetzelfde voelen of per ongeluk dezelfde kleren kopen. Het heeft nog relatief lang geduurd voordat ik een test deed, omdat ik dacht: Het zou té toevallig zijn. En ik was ook bang voor de teleurstelling als ik dan niet zwanger zou zijn, want het leek me zo leuk om het samen te beleven.’

Wanneer ontdekte je het wel?

Christine: ‘De dag voor Koningsdag voelde ik ineens aan alles in mijn lijf dat ik ook zwanger was. Wij hadden die avond nog een voorstelling en ik vroeg aan mijn vriend of hij een test wilde halen. Die hebben we Koningsnacht gedaan en toen bleek het dus raak. De volgende dag zouden we een etentje hebben en Yentl kwam me ophalen. Tijdens het rijden kon ik het niet langer voor me houden en heb ik gezegd: ‘Wil je de auto even op de vluchtstrook zetten?’ Toen keken we elkaar aan en zei ik: ‘Ik moet jou ook iets vertellen…’ Helemaal in tranen natuurlijk.’

Yentl: ‘Ik was zó blij, we hebben daar echt vijf minuten gezeten van: ‘Nee, dit kan niet waar zijn!’ Aanvankelijk dachten we dat we een week na elkaar uitgerekend waren, maar de data kwamen steeds dichter bij elkaar. Uiteindelijk zat er maar tweeënhalf uur tussen de geboorte van Gosse en Sjuul. Ik ben ’s nachts om één minuut over twaalf bevallen, dus het scheelde niet veel of het was op dezelfde dag geweest.’

Christine: ‘Wel lekker zo, want nu kunnen we het eerste én tweede Kerstdag vieren.’

Hoe was het om tegelijkertijd zwanger te zijn en elke fase samen te delen?

Yentl: ‘Dat was geweldig.’

Christine: ‘We maakten alles tegelijkertijd mee: de NIPT-test, de echo’s, horen wat het geslacht is. Ik vond het ook spannend, want die eerste drie maanden kan er nog van alles misgaan. Ik heb wel doemgedachtes gehad: wat nou als het bij mij misgaat en bij Yentl goed? Dan leef je dus altijd met een kindje dat dezelfde leeftijd heeft. Bij elke echo dacht ik ook: als een van ons maar niet te horen krijgt dat het hartje niet klopt.’

Yentl: ‘We waren in die beginperiode nog volop aan het spelen en hebben toen ook veel grappige momenten beleefd. In het DeLaMar Theater moesten we drie steile trappen op naar het toneel. Stonden we daar allebei de hele tijd te hijgen met onze kostuums aan, terwijl niemand nog wist dat we zwanger waren.’

Christine: ‘Ik weet nog dat onze vriendjes in de zaal zaten en dat ze zeiden: ‘Dat ene nummer zongen jullie tien keer zo traag.’ Voor ons gevoel hadden we het heel snel gezongen, maar we waren allebei zo kortademig.’

Yentl: ‘Als ik eraan terugdenk, voel ik meteen die misselijkheid weer.’

Tekst: Jill Waas| Foto’s: Kee & Kee