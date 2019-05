Camilla Läckberg: ‘Stoppen met schrijven is voor mij geen optie’

We belden even met Camilla Läckberg, want: de Zweedse bestsellerauteur heeft een nieuw boek: Gouden kooi.

Wat was je inspiratie voor dit boek?

‘The life and loves of a she devil van Fay Weldon dat ik 25 jaar geleden voor het eerst heb gelezen. Een fantastische roman, alleen niet meer helemaal van deze tijd. Ik vroeg me af hoe een she devil er vandaag de dag uit zou zien en hoe ze zich zou gedragen. Ik heb bijna tien jaar met het idee voor dit boek rondgelopen. De hoofdpersoon, Faye, heb ik vernoemd naar Fay Weldon. Faye wordt belazerd door haar man en bedenkt daarop een meedogenloos wraakplan. Het is een verhaal over wraak en vrouwelijke kracht.’

Is schrijven gewoon leuk of een innerlijke noodzaak?

‘Er zijn dagen waarop schrijven echt voelt als een baan. Ik heb er ook niet altijd zin in. Maar dat lijkt me normaal. Niemand vindt zijn baan elke dag geweldig. Maar stoppen met schrijven is voor mij geen optie. Het is mijn uitlaatklep. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik schrijf voornamelijk thrillers, maar ook kinderboeken, kookboeken en songteksten.’

Wat vind je leuk aan het schrijven van thrillers?

‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de donkere kant van de mensheid. Van jongs af aan lees ik veel over misdaad. Misdaadverhalen, moordenaars, forensisch onderzoek en psychopaten: ik vind het heel erg interessant. True crime is mijn hobby.’

Je hebt een drukke carrière, bent getrouwd en hebt vier kinderen. Hoe hou

je de balans tussen werk en privé?

‘Ik zie het schrijven gewoon als een negen-tot-vijfbaan. Tijdens kantooruren zijn de kinderen naar school en heb ik tijd voor mezelf. Als het thuis niet lukt om me te concentreren, ga ik naar een koffietentje om daar verder te werken. Maar ik neem mijn kinderen ook vaak mee als ik aan het werk ben. Ze zijn mee geweest op boektours, maar ook weleens naar meetings. Ik betrek mijn kinderen in alles wat ik doe.’

Wie is je favoriete auteur?

‘Een van mijn grootste rolmodellen is Agatha Christie, een geweldige vrouw en auteur. Ik zie haar echt als de queen of crime. Stephen King is ook een rolmodel. Qua boeken staat The secret history van Donna Tartt bij mij op nummer een. Het verhaal is uniek. Het is een heel spannende roman. Als je eraan begint, kun je het niet meer wegleggen.’

