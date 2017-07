Carice van Houten: ‘Vroeger durfde ik zonder drankje niet eens de rode loper op’

Ze heeft een dijk van een rol gescoord in ‘Domino’, de nieuwste film van Brian de Palma, en is vanaf 17 juli weer te zien als de slinkse Melisandre in ‘Game of thrones’. Carice van Houten (40) is terug. En hoe.

Carice van Houten heeft sinds haar doorbraak met ‘Suzy Q’ in 1999 – waar ze meteen een Gouden Kalf voor won – een cv opgebouwd waar je u tegen zegt. Ze speelde sterke rollen in films als ‘Minoes’, ‘Alles is liefde’, ‘Komt een vrouw bij de dokter’, ‘De gelukkige huisvrouw’, ‘Zwartboek’, ‘Black butterflies’ en ‘Brimstone’. Ze stond naast Tom Cruise in ‘Valkyrie’, zoende met Jude Law voor ‘Repo men’ en speelde met Benedict Cumberbatch in ‘The fifth estate’. Maar het was haar rol in ‘Game of thrones’ die de Nederlandse actrice definitief op de Hollywood-kaart zette.

Filmprijzen

Carice won vijf Gouden Kalveren en vele andere filmprijzen, zoals de award voor Beste Actrice voor haar rol in ‘Black butterflies’ op het Tribeca Filmfestival. Tussendoor bracht ze ook nog een album uit, ‘See you on the ice’, schreef ze het boek ‘Antiglamour’ met vriendin Halina Reijn én zet ze zich in als ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds.

Carice de rode priesteres

We tellen de dagen, uren, minuten, seconden totdat Carice ein-de-lijk terug is als rode priesteres Melisandre in ‘Game of thrones’. De finale van de hitserie belooft spectaculair te worden en de teasers die ze geeft op Instagram zijn alvast veelbelovend. Eerder zei Carice al eens in een interview: “Mocht Melisandre onverhoopt doodgaan, dan wil ik dat ze ook spectaculair wordt afgemaakt. Volgens mij is daar veel behoefte aan bij de kijkers, die gunnen haar dat wel.” Maar we zullen seizoen zeven moeten afwachten om te zien wat er werkelijk gebeurt. Want spoileren voor deze serie wordt beschouwd als een doodzonde en de scripts worden beschermd als geheime FBI-documenten. ‘Game of thrones’ was een belangrijke stap in de internationale carrière van Carice. Al grapte ze zelf ook tegen de buitenlandse pers: “Ik krijg nu vooral rollen van gemene vrouwen, heksen en wraakzuchtige exen aangeboden, terwijl ik in mijn eigen land luchtige, vrolijke rollen krijg.” Het thuisfront hoopt in elk geval op meer Melisandre & Jon Snow-scènes. “Mijn moeder en zus zijn grote Jon Snow-fans.”

Carice de anti-ster

Ze mag dan een van Nederlands grootste sterren zijn met Hollywood-allure, Carice is de laatste die daardoor met haar hoofd in de wolken gaat lopen. “Ik hou er niet van om op een voetstuk te worden geplaatst. Als mensen me ophemelen of allerlei verwachtingen op me plakken, krijg ik het gevoel dat ik alleen maar kan falen,” zei ze in een interview. “Ik vind het ook lastig als mensen naar me toe komen en zeggen: ‘Het gaat goed met je, hè?’ Als je succes hebt, mag je niet klagen of zeggen dat het eventjes helemaal niet zo lekker gaat, want mensen willen toch tegen je opkijken.” Haar leven leidt ze het liefst buiten de spotlights. En paparazzi die zoontje Monte toch proberen te kieken, krijgen een woeste reactie op social media: ‘Rot op! Bedankt,’ sneerde ze online naar de fotografen. Over rode lopers en premières zegt de actrice: “Ik ben er niet dol op, maar het hoort bij mijn werk en ik heb er mijn weg in gevonden. Vroeger was dat wel anders, toen durfde ik zonder drankje niet eens die loper op.”

