Carlijn van der Kulk (30): ‘Sinds corona shop ik alleen nog maar online’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Carlijn van der Kulk.

‘Sinds anderhalf jaar werk ik drie dagen als senior communicatieadviseur bij een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar ondersteun en coördineer ik rijksbrede projecten, zoals de introductie van een bhv-app waarvoor ik de communicatie naar de Belastingdienst, DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), Rijkswaterstaat, de ministeries en de bhv’ers zelf coördineer. Een flexibele baan met lekker veel vrijheid.

Hiervoor werkte ik altijd als communicatieadviseur bij de politie. Ik heb daar met veel plezier gewerkt tot ik na een overspannen periode voelde dat het tijd werd voor iets anders. Ik wilde nog concreter bijdragen aan de wereld en ben opleidingen gaan volgen om te coachen. Inmiddels heb ik mijn eigen coachbedrijf en dat bevalt heel goed. Ik zit lekker vol met coaches en heb een succesvol online programma. De vrouwen die bij mij komen, staan vaak vol in het leven, hebben een mooie baan of eigen bedrijf en genieten wel, maar zijn toch zoekende naar een leven dat nog beter bij hen past. Mijn kracht is dat ik met rust en aandacht de rauwe werkelijkheid bespreekbaar maak. Als we alle bullshit en verhalen even skippen, wat blijft er dan nog over? Op die manier kom je pas verder.’

Inkomsten per maand Nettosalaris € 2580 Carlijn: ‘Van mijn salaris van het ministerie – zo’n 1700 euro – leef ik. Wat ik verdien met mijn bedrijf en bootcamples geven, laat ik op mijn zakelijke rekening staan. Daar koop ik bijvoorbeeld een opleiding of cursus van en investeer ik in mezelf en mijn bedrijf. Regelmatig stort ik ook iets op mijn spaarrekening voor een buffer. Ik heb gelukkig nooit schulden gehad, ook niet bij andere mensen. Op een studieschuld na en dat vind ik oprecht vervelend. Een tijdlang heb ik tachtig euro per maand afbetaald en nu heb ik ’m weer iets teruggeschroefd om meer ruimte te creëren voor mijn eigen bedrijf. Verder hoef ik me ondanks corona geen zorgen te maken over minder inkomen. Zo zijn de sprekersklussen waarvoor ik word ingehuurd gelukkig allemaal online.’ Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies. Uitgaven per maand Huur (incl. gas, water, licht) € 628,26?

Verzekering divers € 49

Zorgverzekering € 126,62

Boodschappen € 260

Uit eten/thuisbezorgd € 60

Reiskosten € 37

Telefoon € 18

Aflossing studieschuld € 59

Kleding € 100

Beauty € 40

Netflix, NLziet € 16

Loes de poes € 15

Totaal € 1408,88 Carlijn: ‘Mijn boodschappen laat ik sinds corona een keer per week bezorgen en dat bevalt heel goed. Net als shoppen voor kleding vind ik dat in de winkel vaak gedoe. En online kom ik veel minder in de verleiding ongezonde dingen te kopen. Die zien er op een scherm toch een stuk minder aantrekkelijk uit. Kleren shop ik dus ook online, sinds de lockdown ben ik eigenlijk geen winkel meer in geweest. Met een dag shoppen met vriendinnen doe je mij sowieso geen plezier. Ik koop gewoon iets wanneer ik zin heb. Uit eten doe ik nog maar één keer per maand, ik laat nu iets vaker eten thuisbezorgen. Verder vallen mijn kosten voor m’n telefoon mee, die heb ik afbetaald. De sportschool is gratis, omdat ik daar lesgeef. En niet te vergeten: mijn maandelijkse uitgave aan kattenspeeltjes en voer voor Loes de poes natuurlijk.’