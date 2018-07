Carolien Spoor: ‘Die verhalen kwamen mij pas ter ore toen Otis al in de maak was’

Actrice Carolien Karthaus-Spoor (30) is moeder van Otis (1).

‘Otis, mag mama de sleutels alsjeblieft even terug?’ Ik sta voor een dichte deur met twee zware boodschappentassen, plus een schreeuwende Otis in de draagzak. Meneer heeft bedacht dat mijn huissleutels een soort heilige graal zijn en zodra ik deze afpak, breekt de hel los. Fantastisch al die nieuwe ontwikkelingen zoals kruipen en staan, maar die eigen wil ontwikkelt zich nét iets te snel. Zo kon ik een paar weken geleden nog probleemloos voeren, maar nu komt er opeens een klein handje tussen ons in dat alles wegduwt wat niet gewenst is. Plus al zijn mooie speelgoed dat plotseling aan de kant is geschoven aangezien de afstandsbediening, mijn telefoon en sleutels veel interessanter zijn. En of ik het niet in mijn hoofd wil halen om die af te pakken, want dan is het huis te klein.

Ik zweer het je: als je een speelgoedmerk opstart dat perfecte replica’s maakt van deze voorwerpen (dus niet van die verantwoorde houten varianten) word je schathemeltjerijk.

Als Otis een beetje op zijn vader lijkt, dan is de sleutelbos ‘willen vasthouden’ pas het begin. Manlief was namelijk drie jaar oud toen hij het wel tijd vond voor zijn eigen setje huissleutels. Toen zijn moeder hier – uiteraard – niet mee akkoord ging, pakte hij zijn knapzakje en liep weg. Gelukkig naar de bibliotheek om de hoek om vervolgens met etenstijd toch weer naar huis te gaan, maar je schrikt je natuurlijk wezenloos als ouders. En alsof dit incident nog niet genoeg hartverzakkingen veroorzaakte, was het dagelijkse kost dat als mini-Jon zijn zin niet kreeg, hij zijn adem inhield en paars aanliep tot hij flauwviel. Deze verhalen kwamen mij pas ter ore toen die kleine al in de maak was; misschien had ik toch iets meer research moeten doen voordat ik besloot me met deze genen voort te planten. Ik bid elke avond op mijn blote knieën dat Otis qua karakter toch meer op zijn moeder lijkt en mij deze taferelen (plus een volledige grijze haardos over vijf jaar) bespaard blijven.

Shit, hij blijft maar schreeuwen en begint toch een beetje paars aan te lopen. Ik doe de deur open en geef snel de sleutelbos weer terug aan Otis. Misschien toch maar alvast een extra set huissleutels laten namaken…

Mailen met Carolien? Dat kan: carolien@vivamama.nl

Deze column van Carolien komt uit VIVA Mama 5. De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.