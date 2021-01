Carrie ten Napel: ‘Als werk niet meer samengaat met de kinderen, dan stop ik ermee’

MAX-presentatrice Carrie ten Napel houdt van avontuur en werken, maar is ook een enorme moederkloek. Sterker nog: elke keer als ze Pim (5) en Lotte (3) een paar dagen achterlaat voor de opnames van Droomhuis gezocht, denkt ze: gaat het wel goed, waarom doe ik dit?

Maandagochtend half 11, Ermelo. Carrie doet de deur van haar vrijstaande woning open met een half opgegeten Liga in haar hand. Ze komt net onder de douche vandaan, na een pittige work-out met haar personal trainer. Veel tijd voor zichzelf heeft ze niet, maar elke werkweek trapt ze strak om negen uur af met een sportsessie. Om kwart voor twaalf pikt ze dochter Lotte (3) op bij de peuterspeelzaal, dan is het kleding doorpassen met haar stylist, daarna moet ze zoon Pim (5) ophalen van het schoolplein. Hopelijk is haar vriend Michiel Teeling, commentator van voetbalwedstrijden bij Fox Sports, om half vier thuis, zodat Carrie nog redelijk bijtijds naar Friesland kan sjezen. Daar heeft ze de hele week opnames voor het MAX Skûtsje journaal, met op woensdagavond een ritje heen en weer naar Amsterdam, voor de wekelijkse presentatie van de talkshow Op1 met Charles Groenhuijsen. ‘De afgelopen tijd is veel rustiger geweest dan normaal, omdat Droomhuis gezocht en Tijd voor Max door het coronavirus wegvielen. Maar nu is het weer een ouderwets raceweekje,’ lacht Carrie, terwijl ze twee mokken thee op tafel zet.

Hoe combineer je al die drukte met een gezin?

‘Het is makkelijker geworden sinds we drie jaar geleden van Amsterdam naar Ermelo zijn verhuisd, omdat mijn ouders, broertje en vriendinnen hier wonen. Ik vond het een spannende stap, om hier een huis te laten bouwen, en om terug te gaan naar het dorp waar ik ben geboren en getogen. Maar ik vind het fijn om weer dicht bij mijn familie te zijn, ook omdat het meer rust creëert voor de kinderen als ik ’s avonds werk of op reis ben. Van Droomhuis gezocht maken we meestal negen afleveringen per jaar, waarvoor ik steeds vier dagen weg ben. Michiel werkt als voetbalcommentator alle avonden en in het weekend, dus we komen niet uit met de gewone opvang. Onze rots in de branding is Miranda, sinds drie jaar onze huishoudelijke hulp en een geweldig mens, die blijft slapen als dat nodig is. En we hebben het geluk dat we fitte opa’s en oma’s hebben, die willen oppassen. De kinderen zijn in een Droomhuis-week meestal twee nachten bij mijn ouders, twee nachten slapen mijn schoonouders bij ons op zolder, in een slaapkamer met een eigen badkamertje dat we speciaal voor dat doel hebben laten maken.’

Ben je een familiemens?

‘Heel erg, altijd al geweest. Ik ben ontzettend graag met mijn ouders samen en zie ook hoe zij van onze kinderen genieten en andersom. Soms vind ik het wel moeilijk om daar een balans in te vinden, want je wilt ze ook niet te veel belasten. Onze oudste is vanaf het begin een slechte slaper geweest, dus dat is best intensief. Als mijn ouders Pim en Lotte twee dagen hebben gehad, zie ik dat ze uitgeput zijn. Ik merk dat ik het dan moeilijk vind ze ook nog te vragen om op te passen als ik in het weekend iets voor mijn eigen plezier wil doen. Omdat Michiel elk weekend werkt, moet ik altijd opvang regelen als ik met een vriendin wil eten of een wijntje wil drinken. Ik vind het lastig om de kinderen uit te besteden aan mensen die niet in onze kring zitten, daarvoor ben ik gewoon net iets te bezorgd aangelegd. Maar mijn ouders wil ik ook liever niet vragen, omdat ik denk: jeetje, ze hebben de kinderen al zo vaak.’

‘Ik vind het lastig om de kinderen uit te besteden aan mensen die niet in onze kring zitten’

Is het een struggle, steeds weer oppas regelen en schema’s maken?

‘Ja, soms word ik gek van die puzzel. Als ik terugdenk aan de afgelopen maanden, is dat het eerste wat in me opkomt. Ik vond het zo lekker dat ik tijdens de coronaperiode al dat gedoe niet had, dat gaf zo veel rust in de tent. Dat had ook prima de andere kant kunnen opgaan, want Michiel en ik zien elkaar gewoonlijk maar één of twee avonden per week, dus voor hetzelfde geld hadden we elkaar de tent uitgevochten. Maar het was fijn en gezellig, met z’n viertjes. Ik ben niet de beste knutselmoeder, maar ik heb mezelf overtroffen. Spelletjes doen met ze, dat vind ik ook leuk, of lekker naar buiten gaan. Onze eigen tuin was in de coronatijd geweldig, met een schommel en een glijbaan, maar we zijn ook vaak op het stadsstrandje en in bosspeeltuintjes in de buurt geweest.’

Denk je nooit: zo’n stressvrij leven, dat zou ik elke dag wel willen?

‘Tuurlijk wel. Ik ben iemand die erg houdt van avontuur en werken, maar ik ben ook een enorme moederkloek. Elke keer als ik op reis ga, heb ik de avond van tevoren buikpijn en in de taxi naar Schiphol zit ik vaak met tranen in mijn ogen: gaat het wel goed, waarom doe ik dit, ik vergeef het mezelf nooit als er iets misgaat. Dat gaat door totdat ik achter de douane ben, dan komt er rust. Koffie halen, krantje kopen. Dan besef ik hoe lekker het is om een moment voor mezelf te hebben. Het zijn lange draaidagen, maar het feit dat je ongestoord kunt ontbijten of een hele nacht doorslapen in je hotelbed, dat is ook luxe en leuk. Als ik terugkom, ben ik weer helemaal opgeladen.’

Voel je je weleens schuldig tegenover de kinderen?

‘Ja, enorm, haha. Maar als ik er rationeel over nadenk, weet ik dat we de kinderen absoluut niks tekortdoen. Michiel en ik zijn overdag veel thuis, de avonden ben ik er meestal, en anders zijn de opa’s en oma’s of Miranda er. Ze hoeven nooit naar de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, er is altijd een van ons bij ze. Dat is zo’n luxe dat ik soms bijna denk: is dit niet te verwend? Maar ik heb altijd gezegd: als werk niet meer samengaat met de kinderen, dan stop ik ermee. Nu gaat alles goed, maar zodra mijn schoonouders of ouders het niet meer aan kunnen, houdt het op. Dat was ook het uitgangspunt toen ik met Droomhuis gezocht begon. Superleuke klus, maar mijn gezin gaat altijd voor.’

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken, linken wij je door naar onze magazine-shop om het hele artikel te lezen. Dit is een online platform waar je alle edities van VIVA ook los kunt bestellen. Ook kun je het artikel hier via Blendle lezen. Maar nog leuker is het om VIVA magazine te bestellen, dat kan via de button hieronder. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Rossi&Blake

Productie Valérie Ntantu Foto’s Rossi & Blake Styling Ashley Veraart, Michelle van Gastel (ass.) Haar en make-up Maaike Beijer @ Angelique Hoorn Management Met dank aan Old School Projects