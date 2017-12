Met deze cocktails ga jij knallend het nieuwe jaar in

Shaken maar die bubbels, want champagne smaakt ook heel lekker in een cocktail. Zeker in deze cocktails van Tess Posthumus, de beste vrouwelijke bartender ter wereld.

1 Champagne au lampon

30 ml gemberlikeur • 120 ml champagne

Methode: built

Glas: flûte

Garnering: schijfje verse gember

Schenk de gemberlikeur in het glas. Vul voorzichtig aan met champagne: de zoete gemberlikeur kan er namelijk voor zorgen dat de cocktail overstroomt wanneer je de champagne er te snel bij schenkt. Roer de cocktail rustig door en garneer met een schijfje verse gember.

2 Bellini

60 ml verse witteperzikpuree • 90 ml prosecco

Methode: built

Glas: flûte

Garnering: perzikpartje

Schenk de verse witteperzikpuree in een champagneflûte. Vul voorzichtig aan met prosecco. Roer de cocktail rustig door. Garneer met een partje verse perzik.

3 Mango Blush Bellini

50 ml verse mangopuree • 10 ml aardbeienlikeur • 90 ml champagne • 1 rijpe mango • 20 ml citroensap • 10 ml suikersiroop Methode: built

Glas: flûte Garnering: mangoschijfje en verse munt

Maak eerst de mangopuree (een dag houdbaar). Schil de mango en snij in kleine stukjes. Doe samen met het citroensap in een blender of pureer met een staafmixer of muddler. Giet alles door een zeef en duw er zacht met een lepel op zodat er meer puree doorheen komt. Schenk de mangopuree en de aardbeienlikeur in een champagneflûte. Vul voorzichtig aan met champagne. Roer de cocktail rustig door. Garneer met een mangoschijfje en een takje verse munt.

