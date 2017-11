Christina Curry: ‘Ik wil graag Shenta’s kind uit een eitje van haar dragen’

Dat ze nu nog maar met één been in de schijnwerpers staat, bevalt Christina Curry (27) prima. ‘Ik ben stabieler dan ooit.’ Dat ze moeder wil worden, weet ze nu dan ook zeker. ‘Misschien vragen we mijn onwijs knappe ex wel als donor.’

Tekst Liesbeth Oeseburg | Foto’s Stef Nagel

Je woont sinds een paar maanden samen met je vriendin Shenta. Hoe bevalt dat?

‘Ik heb eindelijk mijn gelijke gevonden. En ze bleek gewoon hier om de hoek te wonen. Het is leuk om alles met iemand te kunnen delen. Het voordeel is dat we allebei 1.67 meter zijn en dezelfde schoen- en kledingmaat hebben. We hebben een heel grote inloopkast waarin al onze kleding door elkaar hangt. Alleen daarom al mag het niet uitgaan.’

Je omschrijft jezelf als een emotioneel en melancholisch type. Ben je vrolijker nu je zo gelukkig bent in een relatie?

‘Ik ben gewoon wat pessimistisch en heel gevoelig van aard, maar echt wel gelukkig, hoor. Al sinds mijn jeugd ben ik een beetje een cry baby. Té gelukkige mensen vertrouw ik niet.’

Je hebt je innerlijk emo omarmd?

‘Ik moet zien te voorkomen dat ik weer in een negatieve spiraal terechtkom. Hoe ouder ik word, hoe stabieler ik me voel. Mijn moeder had gelijk toen ze zei dat je je minder aantrekt van wat anderen van je vinden als je ouder wordt. Ik vind het zo zielig voor al die onzekere vijftienjarigen. Al ze eens zouden weten dat het allemaal veel beter wordt als je volwassen bent…’

Lijken jij en je vriendin ook qua karakter op elkaar?

‘Shenta is veel springeriger en positiever. Ik viel nooit op meisjes met krullen omdat het vaak zulke blije, tv-presentatrice-achtige types zijn van wie ik overprikkeld raak. Gelukkig heeft ze ook een grumpy kant. We lijken wel op elkaar in de manier waarop we zijn opgegroeid. We hebben beiden als kind veel gereisd met onze ouders en op veel verschillende scholen gezeten. Zij is net als ik een soort weeskind met ouders in het buitenland. We zijn supergoed en gelukkig met onze ouders, maar zitten niet elke kerst met ze aan tafel. In vorige relaties werd ik altijd helemaal opgenomen door mijn schoonfamilie. Heel leuk, alleen vond ik het niet fijn als ze het raar vonden als mijn ouders bijvoorbeeld niet op mijn verjaardag kwamen. Hoewel ik het helemaal niet erg vind dat ik ze niet vaak zie, voelde ik me daardoor soms wel zielig. Het is fijn om niet meer te hoeven uitleggen hoe de band met mijn ouders in elkaar steekt.’

In een interview vertelde je laatst dat je graag zelf moeder wilt worden.

‘Natuurlijk, alleen nu nog niet. Maar Shenta en ik hebben wel al besproken hoe we het gaan doen. Zij wil geen kinderen baren, dus ik word ‘de oven’. Ik wil graag haar kind uit een eitje van haar dragen. Maar op dit moment zijn onze twee konijnen, Mister Lettuce en Mister Majestic, onze kinderen. Die laatste is echt zo’n mooi en fluffy Hans Klok konijn. Lettuce is een cute dwergkonijntje met te kleine oren en een chagrijnig hoofd.’

Weten jullie ook al hoe jullie aan een donor willen komen?

‘We hebben genoeg leuke mannen om ons heen die zich willen ‘opofferen’. Misschien wel mijn onwijs knappe ex-vriend die op Johnny Depp lijkt.’

