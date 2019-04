Claire heeft seks met haar zwager: ‘Mijn verlangen is zo verkeerd, maar zo onbeheersbaar’

Claire (26) heeft niet zo veel gemeen met haar zus Monique (32). Behalve dat ze haar zwager Tim de lekkerste man op aarde vindt. En dat ook zij regelmatig met hem in bed ligt.

‘Vanaf dat ik een puber was, val ik al op de verkeerde jongens, en dat is met de jaren helaas niet veel beter geworden. Zo was er een jongen voor wie ik als een blok viel omdat ik dacht dat hij een onbegrepen kunstenaar was, maar die in realiteit vooral urenlang op bed lag te blowen. Een ander ging vreemd. Dan was er nog die ene die ineens besloot dat hij bi was en er een man naast wilde. En nu heb ik weer een verkeerd vriendje. Niet omdat hij geen goed persoon is, maar om een andere reden. Tim is de man van mijn zus.’

Gouden vent

‘Monique is zes jaar ouder dan ik. Echt close zijn we nooit geweest, ook niet toen we allebei nog thuis woonden. Misschien komt het ook door het forse leeftijdsverschil, al denk ik dat we ook gewoon te veel van elkaar verschillen. Vroeger ergerde ik me regelmatig kapot als onze moeder weer eens verzuchtte: ‘Was je maar wat meer zoals Monique.’ Want Monique haalde altijd goede cijfers, en zelfs drinken deed ze niet.’

‘Dat zelfs mijn vader zei dat Tim “een gouden vent” was, wekte mijn belangstelling’

‘Hoewel ik wist dat ze al een tijdje een relatie had, duurde het even voordat ik mijn zwager ontmoette. Dat kwam gedeeltelijk doordat hij veel in het buitenland werkte. Terwijl ik de stroom lovende kritieken van mijn ouders moest aanhoren als ik op bezoek was, dacht ik dus vooral: ja ja, het zal wel. Toch werd ik wel een beetje nieuwsgierig. Mijn moeder had er zoals gezegd een handje van om alles wat mijn zus deed te bejubelen, maar mijn vader haatte zo ongeveer iedere jongen die voor ons aan de deur kwam. Daarin maakte hij geen onderscheid tussen de vriendjes van mijn zus of die van mij, hoewel de hare over het algemeen wel een stuk braver waren. Maar dat zelfs mijn vader zei dat Tim ‘een gouden vent’ was, wekte mijn belangstelling.’

‘Het klinkt misschien idioot, maar hij heeft gewoon de X-factor’

‘Toen ik Tim eenmaal ontmoette, begreep ik meteen wat mijn ouders bedoelden. Tim heeft, hoe zal ik het zeggen, charisma. Als hij binnenkomt, stáát er iemand. Het is moeilijk te beschrijven, maar het is alsof hij alles en iedereen onder controle heeft, zonder ook maar een moment bazig te zijn. Bij hem in de buurt krijg je het gevoel dat je je volledig kunt ontspannen omdat je weet dat wat er ook gebeurt, hij de situatie aan kan. Hij heeft gewoon de x-factor, al klinkt dat misschien idioot. En dan is hij ook nog eens heel knap. Niet op een gladdemodellenmanier, maar juist ultiem mannelijk. Een beetje zoals Gerald Butler, inclusief de ondeugende lichtjes in zijn ogen. Hoewel ik net als iedereen in mijn familie dus nogal van Tim gecharmeerd was, dacht ik toen nog vooral: Monique boft met zo’n leuke vent. En hij droeg haar op handen, dus dat hij mij ook maar voor een seconde anders zou zien als het kleine zusje van zijn vriendin, kwam niet in me op.’

Ellendige thuissituatie

‘Anders dan de rest van mijn familie heeft Tim me leren kennen toen ik mijn leven al enigszins op orde had. Daarom heeft hij me nooit gezien als ‘probleemgeval’ dat steeds de verkeerde keuzes maakt. Mijn vader trekt zijn eigen plan; hij is voornamelijk aan het vissen of iets ondefinieerbaars aan het knutselen in zijn schuur, en houdt zich niet bezig met mijn leven, tenzij er echt iets aan de hand is. Maar bij mijn moeder en zus heb ik nog steeds het gevoel dat ze me voortdurend in de gaten houden, totdat ik weer iets stoms doe. Alsof ze er voor geen meter op vertrouwen dat ik mezelf kan redden in de grotemensenwereld. Zo irritant.’

‘Er ging een rilling langs mijn ruggengraat als ik zijn warme hand in mijn nek voelde’

‘Als ik moe ben omdat ik een nachtdienst heb gewerkt, want ik werk in de thuiszorg, vraagt mijn moeder nog steeds of ik echt niet geblowd heb. En dat terwijl ik al vier jaar geen joint heb aangeraakt, om precies te zijn sinds ik mijn mislukte kunstenaar de wacht heb aangezegd. Als we met z’n allen bij mijn ouders waren om te eten of tijdens een verjaardag, was het altijd Tim die het voor me opnam. Vaak gaf hij dan nog even een vriendschappelijk kneepje in mijn nek, zo van: ik begrijp je wel hoor. Ik voelde dan altijd dankbaarheid. En soms een kleine rilling langs mijn ruggengraat als ik zijn warme hand in mijn nek voelde, maar dat gevoel drukte ik snel weg.’