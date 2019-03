Claudia: ‘Hij is eigenlijk helemaal mijn type niet, maar hij is wel rijk’

‘Word nooit afhankelijk van een man’ was de les die haar moeder haar meegaf. Maar dat is juist precies wat Claudia (27) wél aan het doen is.

‘Daniel en ik trouwen in het voorjaar. Er komen meer dan tweehonderd gasten, voornamelijk familie en zakenrelaties van mijn aanstaande man. Mijn vader is allang blij dat er iemand is die zo goed voor zijn dochter zorgt. Mijn ouders waren al gescheiden toen mijn moeder overleed, en mijn vader en ik zijn nooit echt heel close geweest, onder andere door zijn drankprobleem dat ook aan de scheiding van mijn ouders ten grondslag lag.’

‘Als het aan mij ligt, zullen ze nooit achter de waarheid komen’

‘Ik heb al een prachtige Great Gatsby-esque trouwjurk, een topfotograaf en de beste traiteur geregeld voor onze bruiloft. Volgens Daniels vrienden ben ik een getalenteerde, schilderende therapeut, die hij heeft ontmoet tijdens een teambuildingworkshop. En als het aan mij ligt, zullen ze nooit achter de waarheid komen.’

Toneelspel

‘Als ik denk aan wat mijn moeder zou zeggen als ze wist hoe de vork in de steel zit, voel ik mijn maag in een balletje samenknijpen. Ze noemde zichzelf geen feminist, want ze was geen fan van etiketten, maar heeft me altijd op het hart gedrukt dat ik mijn eigen geld moest verdienen en nooit van een man afhankelijk moest zijn. Ze is zeven jaar geleden overleden en ik mis haar nog elke dag, maar ergens ben ik ook blij dat ik haar niet onder ogen hoef te komen. Of tegen haar hoef te liegen over hoe hoe mijn leven eruitziet. Dat ik precies het tegenovergestelde ben geworden van wat zij had gewild: iemand die kiest voor comfort en luxe, zelfs als dat betekent dat ik toneel speel voor de man die van me houdt, en voor de rest van de wereld.’

‘Hé, ik wil ook weleens iets leuks op mijn insta kunnen zetten’

‘Om te beginnen had ze al gewalgd van de manier waarop we elkaar hebben leren kennen. Het is ook wel een bizar verhaal. Ik keek al jaren naar een realityprogramma op MTV en volgde de hoofdpersonen daarvan ook op Instagram. Een van die meiden viel me op omdat ze de meest waanzinnige reizen maakte, terwijl ik wist dat ze eigenlijk financieel aan de grond zat omdat al haar zaken failliet waren gegaan. Na wat speurwerk in de comments op Instagram las ik dat ze die reisjes helemaal niet zelf betaalde, maar dat ze stond ingeschreven op MissTravel.com: een site die knappe, jonge vrouwen koppelt aan rijke mannen die een reismaatje zoeken. Dat leek mij ook wel wat. Ik was net afgestudeerd als creatief therapeut en verdiende geen rooie rotcent. En hé, dacht ik, ik wilde ook weleens iets leuks op mijn Insta kunnen zetten!’

Hebberigmakende date

‘In de beschrijving stond dat er absoluut geen seksuele diensten verwacht werden, en ik zag dat er ook Europese en zelfs Nederlandse mannen op de site ingeschreven stonden. Ik vond het superspannend en maakte een profiel aan. Al snel kreeg ik een aantal berichten. Een daarvan was van Daniel, een Nederlandse zakenman die net over de grens in Duitsland woonde. Hij sprong er voor mij uit omdat ik bij de andere mannen die hadden gereageerd toch een beetje een geile vibe kreeg. Daniel was juist heel voorkomend, een beetje verlegen zelfs. Uiterlijk was hij totaal niet mijn type. Ik vond hem ondanks zijn dure maatpak een beetje een boer, met zijn blozende, bolle wangen en dunne blonde haar. Maar hij had zelfspot, en – niet geheel onbelangrijk – hij zocht een leuk jong ding dat met hem mee wilde naar Miami.’

‘Ik voelde me wat ongemakkelijk in mijn zwart Zara-jurkje’

‘Kat in het bakkie, dacht ik. Maar omdat ik niet over één nacht ijs ga, besloten we dat we elkaar eerst tijdens een etentje in real life wat beter zouden leren kennen. Daniel vond het ook spannend, zei hij, want ook voor hem was het voor het eerst dat hij zoiets als dit probeerde. We spraken af in een poepchic restaurant, heel anders dan de eetcafeetjes waar ik normaal op date ging. Ik voelde me wat ongemakkelijk in mijn zwarte Zara-jurkje, maar Daniel was meteen weg van me, dat kon ik zien. Hij kon zijn ogen niet van me af houden.’

‘Ik op mijn beurt voelde direct een soort warmte en vertrouwdheid bij hem. Niet in de laatste plaats omdat hij me enorm in de watten legde. Ik mocht niets betalen en hij had ook nog een cadeautje voor me meegenomen: een prachtige kasjmieren sjaal van een heel duur merk. Ik geef grif toe dat ik een beetje bedwelmd was door hebzucht en het gevoel dat hij me gaf. Daarom maakte ik ook geen bezwaar toen Daniel me aan het eind van de avond kuste. Ik vond hem oprecht lief, en daarom leek het me een kleine moeite om hem ook een plezier te gunnen.’

Het hele interview lees je in VIVA’s Real Life Special: De zeven zonden. Deze speciale editie ligt vanaf 27 maart 2019 of bestel ‘m hieronder.

Beeld: iStock