Heb je het al gehoord? Alles over de hype die Clubhouse heet

In een paar maanden tijd is Clubhouse gigantisch populair geworden. De audio-app staat op nummer vijf van de populairste social media. Wat is er eigenlijk zo leuk aan?

Ineens was het er: Clubhouse. Een audio-only social media app die ergens eind januari hot werd in Nederland. Clubhouse in een notendop: er zijn verschillende rooms, waarin je naar de meest uiteenlopende mensen kunt luisteren. Je kunt een virtuele hand opsteken als je op het ‘podium’ wilt komen (een soort inbellen tijdens een radioshow). Er zijn talloze soorten rooms: die waarin captains of industry en celebs hun kennis of verhaal delen, comedyclubs, LBGTQ-‘praatsessies’, coaches die coachen, psychologen met therapieclubjes, meditatie- en wandelrooms, en rooms die voelen als een koffieautomaat of café, waar je gewoon slap kunt ouwehoeren over niks. Je kunt ook zelf zo’n room hosten. Helaas is het vooralsnog alleen beschikbaar voor iPhone-gebruikers.

Op dit moment moet je worden uitgenodigd door een bestaande gebruiker. Clubhouse lift volgens mediapsycholoog Mischa Coster een beetje mee op het succes van de podcast. ‘Dat is een leuke, laagdrempelige manier om kennis tot je te nemen’, zegt hij, ‘bijvoorbeeld in de auto, de trein of in bed. Het grote verschil is dat Clubhouse interactief is: sprekers kunnen leden uit het publiek ‘on stage’ vragen en daardoor kunnen luisteraars direct deelnemen, vragen stellen of hun eigen kennis delen.’

Het feit dat Clubhouse invitation only is, heeft volgens Coster zeker bijgedragen aan de populariteit. ‘Dat betekent echter niet automatisch dat elke app in de appstore waarvoor je moet worden uitgenodigd, een succes wordt’, zegt hij. ‘Het moet wel echt iets bijzonders zijn. In het begin maakte het Clubhouse extra interessant, maar nu hebben inmiddels zo veel mensen zich geregistreerd, dat het een beetje zijn kracht kwijt is dat het op uitnodiging is. Dat is ook niet erg, want ik denk dat Clubhouse wel een kritieke massa heeft gehaald om nog breder opgepikt te worden.’

Steeds populairder

De app wordt steeds populairder. Sinds de podcast lijkt audio het nieuwe lezen/tv-kijken – ongetwijfeld zoals de mediapsycholoog zegt omdat het zo lekker laagdrempelig is en je ondertussen kunt autorijden, hardlopen, strijken of de hond uitlaten. Sarah (44) vindt Clubhouse te gek. ‘Ik heb er ontzettend leuke mensen leren kennen. Het voelt echt weer een beetje als dat ouderwetse chatten uit de jaren negentig. Iedereen is aardig. Af en toe gaat het helemaal nergens over, maar soms ontstaan er prachtige, diepgaande gesprekken over persoonlijke onderwerpen, zoals relaties, onzekerheden en bijzondere jeugdervaringen.’

Ook ondernemer/influencer Valerie Knol (22) is lyrisch over Clubhouse. Logisch, want het heeft haar al behoorlijk wat opgeleverd. Ze heeft op het platform meer volgers dan de gemiddelde BN’er. ‘Ik was er in januari als een van de eerste Nederlanders bij’, legt ze uit. ‘Daardoor zagen gebruikers mijn naam overal voorbijkomen in de suggesties. In het begin zat ik er wel 28 uur per week op, dat is nu meer in balans. Dat FOMO-gevoel is trouwens meteen een nadeel van de app vind ik, helemaal als je je pushmeldingen aan hebt staan: je hebt heel snel het idee dat je iets mist. Nog een nadeel: nu het groter gaat worden, heb je minder contact. Als een BN’er een room gaat hosten, gaat iedereen daarnaartoe. Maar alsnog vind ik Clubhouse echt fantastisch. Ik heb er in die korte tijd al zeker tien mooie businessdeals uitgehaald. Daarnaast is het gewoon gezellig. Ik hou me in deze tijden strikt aan de coronamaatregelen en zie bijna niemand. Dan is dit een welkome sociale afleiding.’

Verdovend lekker

Net als met alle nieuwe platforms op social media is het even zoeken. Wat werkt, wat niet? Dat het (nog) niet alléén maar halleluja is, lijkt wel duidelijk. Een veelgehoord commentaar is dat Clubhouse in Nederland vooral wordt bevolkt door lifecoaches die zichzelf in de kijker proberen te spelen en zieltjes proberen te winnen. Dat kan het aanbod volgens sommige gebruikers eenzijdig maken. En in maart verscheen een kritisch artikel in The Washington Post over Clubhouse, waarin neurowetenschapper Judson Brewer zelfs stelt dat (overmatig) luisteren naar Clubhouse een ‘copingstrategie’ is en je er net als met alcohol angst of stress mee verdooft. Ook wordt er in het artikel geschreven dat te veel naar Clubhouse of podcasts luisteren, kan zorgen voor minder contact en verbinding met naasten.

Mischa Coster begrijpt de bedenkingen wel. ‘Je (visuele) gezichtsveld behelst een beperkter veld’, legt hij uit. ‘Er moet binnen een bepaalde afstand van je iets gebeuren, wil je het waarnemen. Auditief kun je veel meer waarnemen; je hoort alles wat er in de wijde omtrek aan geluid is. Als je je oren afsluit, dan heb je ook een veel meeslependere ervaring. Ik denk dat dat ook het aantrekkelijke eraan is. Maar het kan ook voor afzondering zorgen. Als ik ’s avonds op mijn computer een e-book zit te lezen, hoeven mijn kinderen maar ‘Papa!’ te roepen en ik ben er. Als ik op de hoek van de bank zit te Clubhousen, ben ik veel meer op mezelf en dus onbereikbaarder.’

Voor wie is het nou precies?

Nou, eigenlijk voor iedereen die iets wil opsteken van professionals, celebrities en (media)persoonlijkheden. Die omarmen de app massaal. Mensen als Oprah Winfrey, Drake, Elon Musk en zelfs grote concurrent Mark Zuckerberg van Facebook zijn al gesignaleerd op het platform. Het is een ultrasimpele manier om iets op te steken van dat soort succesvolle mensen. BN’ers beginnen Clubhouse ook steeds meer te vinden. Zelfs ouwe rot in het vak Jan de Hoop host er met zijn man wekelijks een room over presentatietechnieken. Hij noemt Clubhouse het ‘leukste sociale medium’.

De reden? In tegenstelling tot Twitter waar mensen anoniem vanachter hun toetsenbord hun gal spuwen, is hier je mailadres en telefoonnummer nodig. Dat filtert de klootzakken er wel uit. Daarnaast is het voor iedereen die dat kroeggevoel mist; het is toch sociaal contact. De meesten van ons hebben Netflix wel zo’n beetje uit, en het is heerlijk om even gedachteloos te kletsen over de beste snackbarsnacks, daten in coronatijd of welk gerecht je moet maken met de vier eieren die op je aanrecht liggen. Legendarisch is nu al het verhaal over de vrouw (gewoon in ons kikkerlandje!) die live op Clubhouse haar bevalling deelde. Tijdens momenten dat ze tijdens haar barensnood even Clubhouse pauzeerde, ontstonden er andere rooms waar net als tijdens de rust van een voetbalwedstrijd even de belangrijkste punten werden doorgenomen.

